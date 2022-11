Pablo Martínez: "Estaré contento cuando subamos, nada más"

Pablo Martínez rescató la victoria ante el San Sebastián de los Reyes y haber dejado la portería a cero, se quitó la espinita que le había dejado el partido con el Real Madrid Castilla, aunque es pronto y quiere más. No estará tranquilo hasta conseguir el ascenso.

"Sí me he quitado la espina, pero no va a cambiar todo por un partido, hay que seguir, estaré contento en la última jornada cuando subamos, nada más", aseguró.

La solidez defensiva es un pilar. "El entrenador nos dice de tener seguridad atrás y todos ayudan, no solo los defensas. En los últimos minutos los atacantes iban a presionar, eso es muy importante. Lo más importante era no encajar gol y es lo que hicimos en el último partido, Hay que seguir de esa manera", comentó.

Con Óscar Cano hay detalles que han cambiado en el juego, también en defensa: "El entrenador nos ha dicho que no cojamos riesgos, que le demos la pelota al centrocampista. Hay que buscar la seguridad. Buscamos lo más simple".

De su forma física dijo que se siente "mucho mejor" porque cuando llegó "no tenía ritmo".