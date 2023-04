Óscar Cano: "Siempre nos acordamos de lo que no ocurre"

Óscar Cano, entrenador del Deportivo, compareció en rueda de prensa a falta de dos días para recibir al Fuenlabrada en Riazor.

Aunque el foco está en los madrileños, todavía se le da vueltas a la expulsión de Roberto Olabe al inicio de la segunda parte ante Unionistas, que complicó las opciones de los blanquiazules. Cuestionado sobre si podría haberla evitado, Cano explica que "son situaciones que ocurren muy rápido".

"Que tenga un jugador una tarjeta amarilla no hace que tengas que cambiarlo inmediatamente. Muchos jugadores acaban así el partido. Pero es que en este caso estaba calentando Rubén, porque el partido estaba abierto y porque necesitábamos otras cosas", se excusó el técnico, que se encontró con la roja cuando ya tenía en mente quitar al mediocentro.

Por otra parte, quiso defender la labor de Olabe: "Esa forma de proceder de Roberto en defensa nos ha dado muchos puntos. Si ponemos en una balanza todo lo que nos ha dado y lo que presumiblemente nos ha quitado... Roberto le ha dado ha este equipo muchísimo", sentenció.

Además, reflexionó sobre que el análisis postpartido depende en exceso del resultado. "Si quito a Roberto y en el minuto 80 no está para una acción defensiva se diría que porqué lo quito", manifestó. "Siempre nos acordamos de lo que no ocurre, siempre falta aquello que no está, es algo muy humano. Somos muy tendentes a buscar una explicación exacta y cartesiana de todo lo que ocurre y el fútbol no atiende a ese tipo de cuestión", concluyó.

Otros temas

Por otra parte, la comparecencia repasó otros aspectos de la actualidad del club. A continuación, un resumen de lo más destacado:

Los golpes

“Lo relaciono con lo emocional. Nos ha ocurrido varias veces esta temporada. Nosotros tenemos la exigencia de ganar todos los domingos. Cuando uno está haciendo bien las cosas y se pone el marcador de cara y de repente te hacen el gol parece que hay que empezar de cero. Yo creo que no es así, que aunque sea inmerecido quedan muchos minutos y tenemos que tener claridad mental. Nos pasó también en León. Esa carga nos está pesando y hay que insistir en eso. Volví a tener la sensación de poder ganar cuando nos quedamos con 10. Es algo que no se puede entrenar propiamente, hay que hablarlo mucho".



Esquema utilizado

“Con independencia de a quien alineemos, tenemos las mismas constantes. Puede haber algún matiz. Lo veréis el sábado como siempre os digo. Este equipo en casa tiene unos números excepcionales y lo ha hecho bien independientemente de lo que hemos propuesto”.

El juego directo del Fuenlabrada

"Los equipos no producen lo habitual en Riazor, aunque llegará el día en el que quizá sí. La mejor manera de desactivar ese tipo de fútbol es tener tú la pelota, para que no tengan los tiempos para poder organizarse".



¿Cabeza en el Racing?

"Yo creo que no, porque venimos de una derrota y la gente va a tener ganas de borrar eso. Además, nosotros no hablamos del Racing, estamos enfocados en el partido del sábado. Si hay algo que pueda generarle peligro al Depor es el Fuenlabrada".



¿Llega Pepe Sánchez?

"Todavía no. Es una lesión que tiene sus plazos y creemos que los puede acortar por los servicios médicos que tenemos, que además son grandísismos seres humanos, pero no llega".

¿Sacas un plus al estar cuestionado?

Con la edad te va afectando menos, ves que está así montado y que la gente tiene derecho a manifestarse. Trato de hacerlo lo mejor posible, nadie me puede decir que no me desvivo por mi profesión. Además, nos llena de responsabilidad, nos hace ver que estamos en el grupo que lucha por ser primero, algo que durante parte de esta temporada no era asi".

Las exigencias a Lucas Pérez

"No es un jugador que bajara de Primera por falta de rendimiento, todavía tiene ese nivel y habría tenido opciones de renovar. Hay que mirar las cosas con profundidad. Los números son incontestables, lleva poco tiempo y si tirara penaltis llevaría 10 goles".

Jugadores desconectados: Trilli, Arturo, Peke

"La gestión es evitar que se relajen, que las tareas de entrenamientos sean competitivas. No me viene a la mente ningún equipo que no tenga un equipo definido".



La posición de Mario Soriano

"Pisa muy poco la banda, a lo mejor de partida. Depende mucho de como defienda el rival".