Óscar Cano: “La sensación es que el equipo hace muchas cosas bien”

El técnico del Deportivo se mostró contento por la victoria ante la UD Sanse, en un duelo en el que admitió que el equipo no entró bien. “El partido empezó con dificultad, nos negaban los espacios interiores para conectar con la gente de fuera y la de arriba y el partido no estaba donde queríamos. Ellos tuvieron una muy clara de Arturo en un desajuste que no podemos permitir si queremos ser un equipo serio y competitivo. Empezamos la segunda igualada, pero con otro aire, y tras el gol supimos controlar el resultado con el balón. Cuando ellos tiran seis jugadores en la misma línea aparece la incertidumbre, pero me gustó como Villares, Pablo, los laterales han defendido”, comentó como resumen del duelo.

Reconoció que siguen trabajando situaciones de finalización, tras gozar de ocasiones y no lograr materializarlas. “Más que preocuparme me ocupo de que llegue (el equipo) bien a esas situaciones de finalización. Esta semana tres días hemos trabajado la finalización de diversas maneras. Hay que estar satisfechos de que Quiles haya vuelto, se le caen los goles, donde otros ven dificultad, a él se le agranda la portería. Hemos tenido la de Gorka, la de Mario, que podían haber dado tranquilidad no han entrado, pero eso no se olvida. El que tiene gol, tiene gol, es como montar en bicicleta”, apuntó.

Piropos al grupo

“Tengo una sensación como entrenador de que el equipo hace muchas cosas bien, el volumen de juego es extraordinario y la última pared, el último pase atrás…Vamos a ver cuándo se puede destapar ese tarro de las esencias. Creo que todo va a llegar, estos chicos tienen, con perdón, muchos huevos y tiene que llegar todo lo que el equipo tiene”, afirmó el técnico durante su comparecencia.

“Disfruto de la totalidad que te puede ofrecer el fútbol, un buen contraataque es orgásmico, hacer esas cosas con esa velocidad me encanta. Ya ante el Linares uno de esos goles lo conseguimos así. Y también me pone ver feliz ver a ese equipo en la trinchera, defender el área, saltar y he visto una manera de defender que me ha puesto contento”, indicó y volvió a piropear a la afición. “Se genera un clima que es muy favorable y tenemos que aprovechar eso. La gente va con esa predisposición. (Los aficionados) están ataviados a nivel emocional y mental, de generar un clima muy jodido para el rival", zanjó.