Óscar Cano: "En los seis partidos que quedan, hay que hacer al menos cinco grandes resultados"

El técnico del Deportivo, Óscar Cano, reconoce la complicada aventura que le espera al cuadro blanquiazul en las seis jornadas que restan para finalizar la liga, en las que, según su criterio, necesita "hacer al menos cinco grandes resultados" para tener opciones reales de lograr el ascenso directo a Segunda División.

"Así, a bote pronto, hay que hacer, en los seis partidos que quedan, por lo menos cinco grandes resultados", manifestó el entrenador deportivista esta mañana en rueda de prensa.

"Pero el fútbol es tan incierto y a estas alturas esa incertidumbre se multiplica tanto, porque ahora se iguala mucho todo, hay mucho enfrentamiento directo y, sobre todo, partidos que, a priori, parecen muy factibles para ganar por nuestros adversarios y no lo van a ser, porque el rival al que se están enfrentando se está jugando no un playoff, que es una cosa maravillosa, sino un descenso, que eso sí es un desastre. Entonces, los clubes se van a dejar la vida para no caer derrotados. Todavía hay muchos puntos por disputar y va a haber una montaña rusa que va a dotar todo de mucha tensión", argumentó.

Aunque la escuadra blanquiazul no ha sido capaz de encadenar más de tres triunfos seguidos en toda la temporada, el preparador granadino se agarra al "nivel de los buenos jugadores que tenemos" y a la "historia" del Deportivo para creer en que el equipo puede sumar al menos cinco triunfos o incluso hacer un pleno en los seis enfrentamientos que le esperan antes de cerrar la liga regular.

"El nivel de los buenos jugadores que tenemos, el estar en una situación que tiene que ver con la culminación de la temporada y eso multiplica los niveles de exigencia y atención. Que algo no se haya hecho hasta una fecha, no significa que no se pueda hacer. El otro día me decían que los últimos acontecimientos del Depor convierten el estado un poquito en pesimismo, porque últimamente no ha salido bien cuando el Depor se ha jugado algo, pero la historia del Depor también está llena de grandes momentos. No podemos computar hoy o en este trayecto, sino qué ha pasado en general. Y yo le decía a un vecino, tienes razón porque eso ha ocurrido y tiene un impacto feo, pero también podemos decir, qué poquitos equipos en España han vivido lo que ha vivido el Depor, y a mí me gusta ser positivo. ¿Por qué no va a pasar ahora? Que no haya pasado, no significa que no vaya a pasar ahora. Tenemos que tener toda la energía puesta en eso para que ocurra. Por ganas no va a ser porque es increíble cómo trabaja este grupo y a eso hay que agarrarse", resaltó.

El primer escollo que debe afrontar el Deportivo es un Ceuta que en esta segunda vuelta se ha mostrado como el mejor equipo del grupo.

"Hay que alabar el trabajo de José Juan, que no es porque tenga una buena relación con él, sino porque considero que es un entrenador muy capacitado. Este año le costó al principio porque la dinámica no era la mejor, ha ido conformando un buen grupo, con buenos jugadores y su segunda vuelta son números de campeón, son trece jornadas de la segunda vuelta y todavía no ha perdido. Es un buen equipo, con una propuesta atractiva, queriendo ser un equipo propositivo, queriendo el balón, con gente que hace daño en el uno contra uno y con un jugador que ha recuperado su mejor versión, que es Rodri", advirtió.

El delantero de la escuadra caballa es el máximo artillero de la categoría con 17 goles, a pesar de que estaba sin equipo hasta mediados del pasado mes de noviembre y ha disputado 19 partidos.

"Rodri es un jugador por el que apostamos en la Cultural y al año siguiente se fue al Granada, donde ascendió con el Granada, hablamos de un jugador que sabe lo que es marcar goles en Primera División. No voy a juzgar si se equivocó en las decisiones que tomó después, pero cuando parecía que su trayectoria no iba a volver a tener esa flecha hacia arriba, los que le conocemos sabíamos que había esa posibilidad porque es un jugador que tiene mucho nivel, que es muy selectivo, no hace un esfuerzo de más porque sabe cuándo debe producirse ese esfuerzo para hacer daño en las defensas contrarias y que hace goles de todas las maneras. Habrá que intentar que el balón esté lejos de él y cuando esté lejos de él, saber vigilarlo y tenerlo ubicado. Por aquí han pasado otros buenos delanteros como los del Castilla, Celta B, el Racing... y unos habrá costado más que otros controlarlos, pero a nivel defensivo somos un equipo fiable, más allá de que todo el mundo cometemos errores", subrayó.