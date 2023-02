Óscar Cano: "La primera parte el equipo hizo un partidazo"

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, se mostró contento con el triunfo por la mínima ante el Talavera, sobre todo después de la primera parte cuajada por su equipo. En la segunda, tocó sufrir. "La primera parte el equipo ha hecho un partidazo, ellos no han podido progresar por donde ellos pueden, nos ha ayudado Olabe, incrustado en esa última línea. Tuvimos el gol y otra muy clara de Villares en la primera parte. La segunda se ha defendido muy bien pero en esta categoría el juego directo, metiendo a Neyder (Lozano), te desajusta un poco. Ellos tenían mucha gente por delante, contra la última línea y dentro del área el equipo ha defendido bien y ha tenido las agallas que hay que tener en esas situaciones", comentó el técnico, que cree que es un "buen resultado y a ver si este marcador hace que estemos mejor fuera de casa".

El Depor se queda a uno del Alcorcón, líder a la espera de lo que haga esta tarde el Castilla contra el Linares a las 18.00 horas. El técnico granadino, no obstante, no quiero mirar la tabla. "En las charla previa les dijee que se olviden de la clasificación, ojalá pudiésemos no saber qué hacen los demás y centrarnos en el partido. No quiero que eso nos condicione, que se entrenen hien, que los que están con molestias se puedan recuperar... Es una carrera, se van dar resultados de todo tipo, para nosotros y todos os adversarios, nos tenemos que centrar en eso. Nos tenemos que centrar en el partido a partido, lo que hacen los demás influye, pero no quiero que nos obsesionemos", pidió.

Además, valoró que su equipo supo sufrir con un marcador tan corto. "Recuerdo el partido de Sanse, supimos (sufrir) los últimos minutos en casa y supimos gestionarlo. Es importante saber responder en esas circunstancias", zanjó.