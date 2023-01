Óscar Cano: "Es un plantillón, pero todo es mejorable y nosotros tenemos la ambición de mejorar la plantilla"

"Sigo pensando que la plantilla es muy completa, que es muy buena, pero todo tiene un margen de mejora, no es que lo piense Óscar Cano, sino cualquier entrenador del mundo. Todo es mejorable", manifestó el técnico del Deportivo, Óscar Cano, durante la rueda de prensa que ofreció esta mañana en la sala de prensa de Riazor.

Al preparador blanquiazul se le preguntó por unas declaraciones suyas en las que aseguraba que había carencias en el plantel deportivista.

"Es una pregunta que a 24 horas de jugar un partido... si utilicé la palabra carencias, me equivoqué. Yo creo que si no sufriese ninguna modificación, es una gran plantilla y que le busquemos tres pies al gato me fastidia. Como todos los equipos, los chicos pasan por un mejor y un peor momento y yo tengo que decidir en cuestión de días quién tiene que jugar, qué posibilidades tenemos en caso de que tenga que alinear a uno u otro y yo trato de elegir siempre a los que me dan más confianza en ese momento para poder competir. Los momentos van cambiando porque en mis primeras alineaciones en el centro del campo Olabe no era un fijo y ahora está jugándolo todo", indicó.

"Buscamos polémica donde no la hay porque es un plantillón. Son chicos que han sido elegidos y cuentan con un gran mercado en la categoría. Si nosotros ahora mismo dejáramos libre a cualquier jugador... fíjate, Borja aquí no estaba jugando y va al Castellón, que es una propiedad con una gran cantidad de dinero y ansía volver al fútbol profesional. Y puedes decir, por qué lo dejas ir, pues porque tiene tres compañeros que lo están haciendo muy bien y él cree que va a encontrar minutos en otro lugar, es libre de pedir salir", añadió al respecto.

El entrenador granadino insistió en su confianza en los jugadores blanquiazules y aseguró que la plantilla le sigue transmitiendo la misma imagen que el día que se presentó como nuevo técnico del Depor, tras la destitución de Borja Jiménez, cuando aseguró que el Depor tenía "un plantillón": "Yo tenía una imagen de lo que es la plantilla cuando vine aquí y no difiere de lo que sigo pensando de ella porque cuando hablo de a qué no puede jugar el equipo, me refiero sobre todo a la fase de ataque. En la fase de defensa, el equipo, hasta que no venga nadie, es el menos goleado de la categoría, pero yo soy ambicioso y veo que hay momentos en los partidos que hay que resolver y me gustaría poder resolverlas, pero no porque crea que vamos a hacerlo o no, sino porque creo que vamos a ser más competitivos".

"Tratar de hacerle ver a la gente que ya no estoy satisfecho con la plantilla es como tratar de hacerle ver a Ancelotti que si ahora firma antes del 31 de enero a un centrocampista es que no le gustan Kroos o Modric. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra", insistió.

En ese sentido, se mostró tranquilo respecto al hecho de que no se haya producido ningún refuerzo aún para cubrir la marcha del delantero Gorka Santamaría y del central Borja Granero.

"Como tenemos una gran plantilla, no me afecta que en lugar de 23 o 24 jugadores, tenga ahora 20. El 'timing' de los mercados no depende de uno mismo, sino de muchos factores porque son jugadores que pertenecen a otros clubes, hay una serie de negociaciones que se pueden hacer más lentas, más rápidas... Y sobre todo los mercados lo que nos están indicando en el fútbol en los últimos años es que se hace todo a ultimísima hora. Todo el mundo tira, afloja, exige y al final se hace todo el último día, a una velocidad que no es la que desearíamos todos los que pertenecemos al mundo del fútbol, pero es lo que hay. Todos los jugadores que han abandonado el club, creo que podemos hacer ante ese hecho de los que ahora no están, una alineación y unas sustituciones igual de competitivas que cuando no estaban ellos", dijo.

Uno de los nombres propios por los que se le cuestionó a Cano fue por Orest Lebedenko, futbolista ucraniano del lugo elegido para reforzar el lateral izquierdo.

"Majadahonda, no puedo hablar de cosas que no me competen", respondió cuando se le cuestionó por el posible fichaje.

Incluso se especula con la posibilidad de que, en caso de cerrarse antes del partido de esta tarde, el ucraniano pudiera vestirse ya de corto ante el Rayo Majadahonda: "Yo creo que no porque estamos a escasas horas de competir y no creo que lo que la dirección deportiva está labrando pueda venir a esa velocidad porque, además, yo desconozco. Cuando faltan dos o tres días para competir, no quiero saber nada que no sea el Majadahonda y obtener los tres puntos".

El preparador deportivista recupera a Antoñito para el duelo de hoy, recuperado de su lesión. Un refuerzo que favorecerá al equipo, que ha jugado las dos últimas jornadas sin un lateral derecho puro.

"Sí, además, por sus condiciones nos va a permitir presionar más hacia arriba y tener a un jugador que en eso pesa mucho dentro de la categoría", manifestó.

El regreso del lateral andaluz permitirá a Diego Villares regresar a la medular, donde podría cubrir la ausencia de Rubén Díez, lesionado: "Más que el rol, puede ser la posición, porque el rol tiene que ser distinto igual que las capacidades de cada uno son distintas. No se le puede exigir a Rubén que haga de Villares ni a Villares que haga de Rubén. ¿Que esté en los espacios de Rubén? Puede ser porque Villares es un chico que puede hacer muchas cosas. Ha jugado en una posición que no es la suya y lo ha hecho con absoluta normalidad y, además, siendo muy peligroso en ataque. Basta ver el partido con el Alcorcón que las dos ocasiones más claras, a excepción del gol de Lucas y la última ocasión de Lucas, son producto de penetraciones de carrera al espacio de Villares. Mañana saldremos de dudas a ver dónde va a jugar y qué pretendemos de él", argumentó.

Otro jugador recuperado para jugar, a pesar de que el club informó el pasado martes de que tenía una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna derecha, es Max Svensson: "Cada uno tiene una genética. Hay unos plazos en cada una de las lesiones, hay distintas genéticas, unos jugadores cicatrizan antes, otros, después y evidentemente no está para jugar de inicio, pero sí para echarnos una mano a lo largo del partido. Tiene una genética que no es habitual en un deportista de esta categoría".

Cano también se refirió a la presencia de tres canteranos (el portero Hugo Ríos, el defensa Puerto y el mediocampista Brais Val) en la convocatoria, debido a las bajas de Ian Mackay por sanción, así como las de Raúl Carnero y Rubén Díez por lesión, así como la salida de Borja Granero.

"Por todo porque estamos con las bajas que se han producido dentro de la plantilla y con los problemas en forma de lesión que tenemos, echamos mano de aquellos jugadores que creemos que nos equilibran la convocatoria y que en caso de necesidad nos puedan echar una mano", dijo sobre la entrada de los tres jóvenes futbolistas.

Además, explicó el motivo de que haya sido Puerto y no Barcia el central que ha entrado en la convocatoria.

"Barcia iba hoy a entrenar, pero lleva dos días que no ha podido hacer el entrenamiento porque se encuentra enfermo y no podemos convocar a alguien que no esté en condiciones para venir. Hace falta un central, pensamos en los dos. Posiblemente hubiéramos elegido a Barcia porque es zurdo, pero ante la imposibilidad de hacerlo, echamos mano de Puerto, que también está preparado para todo", explicó.

Aunque la ausencia de Rubén Díez impide al técnico deportivista contar con uno de sus pilares en la medular, se mostró tranquilo sobre los posibles recambios: "Quiero tener a todos los jugadores disponibles y sobre todo a aquellos que más tiempo han estado en el campo y aquellos que han mostrado un alto , como es el caso de Rubén, pero durante la semana hemos probado otras cosas que me dejan satisfecho. En ese sentido no tengo una gran preocupación porque creo que todos los jugadores son del equipo son más o menos importantes, como en todos los equipos del mundo, y considero que tampoco hay futbolistas imprescindibles. Hay posibilidades de sustituir a Rubén y que el equipo pueda seguir jugando bien".

Cano reconoció que aún seguían dolidos por desperdiciare, el pasado fin de semana, la posibilidad de recortar puntos o mantenerse a la misma distancia del líder.

"Los primeros días, evidentemente, con peor ánimo porque nos pudimos quedar a la misma distancia de la que estábamos del Alcorcón, en el miuto 87 seguíamos a la misma distancia, por lo tanto, jodidos por ese hecho, pero esto sigue y hay un partido mañana y otro el domingo que viene, en San Fernando, y otro luego... Queda toda la segunda vuelta por delante y si hemos sido capaces de recortar muchos puntos respecto a distintos rivales, eso tiene que darnos la esperanza de que puede volver a suceder y a ver si sucede de la mejor manera posible porque el ritmo de puntos que llevan los equipos de arriba tampoco es habitual o normal. Esperemos que todo se equilibre un poco y que nosotros seamos capaces de hacer una segunda vuelta que nos lleve hacia arriba", dijo.

Sobre el rival de esta tarde, indicó que "el Rayo Majadahonda es un equipo que desde la llegada de Alfredo trata de jugar desde atrás, tiene jugadores de muy buen pie, sobre todo sus centrocampistas y también sus jugadores intermedios. Tiene una serie de jugadores que ahora también ha sido reforzado con Javi Ros. Es un equipo que se anima a jugar, que desde la llegada del nuevo técnico tiene una forma de defender más activa y nos va a hacer tener que estar muy atentos porque en Riazor el que tiene que ser protagonista es el Depor".