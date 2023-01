Óscar Cano: “El partido tenía que haberse acabado en campo contrario”

El entrenador del Deportivo, Óscar Cano, reconoció que el partido tenía que haber terminado en el campo del rival, cree que no supieron jugar con el tiempo y lamentó que al final solo se llevasen un punto ante el San Fernando.



“Llega una acción en la que tenemos un saque de banda casi en su banderín de córner y no puede quedar en saque de esquina de ellos. Es fútbol, se te queda cara de tonto”, comentó. Para él, “el partido debería haberse acabado en campo contrario. Quedaban 30 segundos y teníamos saque a favor y hay que gestionar mejor esa situación”, declaró.

Tuvimos una mala entrada en el encuentro y ellos fallaron ocasiones claras



Sobre el encuentro, considera que el equipo fue de menos más. “Tuvimos una mala entrada al partido. En la primera parte ellos han jugado muy bien, a nuestra espalda y fallaron ocasiones claras. Luego nos hemos rehecho, empatamos antes del descanso, sin hacer demasiados méritos y la segunda ya la hemos controlado mejor”, indicó.

Mal estado del verde

Asimismo, el Depor tuvo ocasiones para contar con una renta mayor antes de que llegase la jugada fatídica del saque de esquina, aunque condicionado todo por el estado del terreno de juego. “No se ha podido jugar como queríamos, la pelota no rodaba, el campo estaba muy seco, con botes extraños y nos hemos tenido que adaptar a eso. Hemos tenido buenos minutos, el gol de Quiles, el larguero de Lucas y hay una jugada dudosa, el fuera de juego (y posterior tanto anulado a Lucas) que no la he visto”, comentó.



Tras dejarse dos puntos en el último suspiro, admitió que “se te queda cara de tonto”, aunque avisó que estará caro ganar a domicilio: “Sabemos todos de la dificultad que entraña sumar como visitante y ahora a pasar unas horas malas y mañana (por hoy) a entrenar, a descansar el martes y a preparar con ahínco el partido de Mérida”.

Han sacado (en el gol) cuando nadie lo esperaba, no nos dio tiempo a ubicarnos



Sobre la jugada del gol del empate reconoció que hubo una confusión en las marcas, lo que hizo que José Carlos rematase ante Soriano. “La única duda es que se nos ha generado es la de portero (con la subida de Perales), no creo que le hayamos dicho a Soriano que estuviese con José Carlos (el que marcó. La marca era de Quiles y cuando entró Pepe era él el que tenía que cubrirlo. Han sacado cuando nadie esperaba que fuesen a sacar, ni siquiera sus propios compañeros, no nos ha dado tiempo a ubicarnos”, resumió el técnico.