Óscar Cano: "Es una obviedad que sufrimos, me encantaría que cantaran a favor de su entrenador"

El entrenador del Deportivo Óscar Cano admitió que no fue agradable escuchar cánticos contra él, aunque aseguró que la hinchada tenía derecho a manifestarse, tras la derrota contra la Cultural Leonesa.

"Son la afición, es soberana, el club es de ellos, el equipo no gana, muestra su insatisfacción y le toca históricamente al entrenador-. No es nada nuevo, lo tomo con naturalidad y lo tengo que hacer, como líder de este grupo, levantarme mañana, y que los chavales se levanten, porque en siete días tenemos ese partido (contra el Celta B)", comentó en sala de prensa.

"Es una obviedad que sufrimos, me encantaría que cantaran a favor de su entrenador, pero si no hago una buena gestión de eso me lo llevo y lo traslado al vestuario. A partir de mañana tenemos que ponernos a trabajar, ¿qué es agradable? No, todos queremos que nos quieran, pero va con el cargo del entrenador", admitió.

Además remarcó que el Depor tuvo “varias ocasiones de adelantarnos, el palo de Quiles, Mario ante el portero y no convertir el gol ha espoleado a la Cultural"