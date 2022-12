Óscar Cano: “Se nos puso bien el encuentro porque lo hemos merecido”

El técnico del Deportivo Óscar Cano se mostró satisfecho por la victoria de su equipo. “Fue un partido muy parecido a lo visto antes del martes (Badajoz). El equipo que ha salido con intensidad, con ganas de tener la pelota, se nos ha puesto bien el partido porque lo hemos merecido y el marcador al descanso se ha quedado corto: tuvimos la opción de Quiles solo de cabeza, la de Max, la Antoñito en la presión, al portero, que ha tenido una mala semana y ahí sorprendido. Hicimos unos primeros 45 minutos extraordinarios. Pero hay un rival que quiere ganar y que ha apretado. El partido se puso de muchas formas y en todas hemos respondido”, afirmó.



Y lanzó una advertencia sobre la importancia de ir partido a partido y no ser extremistas. “Ni el martes éramos tan malos ni ahora somos buenos. Queda trabajo por hacer, poco a poco, si la competición es partido a partido, hemos venido a ascender pero no lo vamos a hacer mañana. Creo que estáis viendo como es este año la competición, no habrá un equipo dominador, ni la racha del Depor del año pasado, ni el Racing de Santander del año pasado, esperemos”, comentó.

El preparador cree que el equipo gestionó bien la semana, tras el varapalo en el Nuevo Vivero. “Más que decirles, he observado, quería ver si había de verdad gravedad, si en el postbadajoz estaba mal la gente. Pero el jueves hicieron un gran entrenamiento y el cuerpo se va liberando y va deseando el partido. Ellos saben que han venido aquí a lograr un objetivo y este equipo trabaja mucho y muy bien durante la semana, dejan siempre en buen lugar al deportivo y al deportivismo, pero somos humanos, no somos galácticos y podemos perder partidos”, avisó. Y bajo la lupa de Cano “Quitando el de Badajoz hemos merecido ganar el resto de partidos".



