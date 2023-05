Óscar Cano: "Uno no sabe qué hacer como visitante, probamos todo"

El entrenador del Deportivo Óscar Cano aseguró que estaba contrariado tras la derrota ante el Linares y que no sabía, después de tantos cambios que ha hecho a domicilio, qué seguía fallando, tras un inicio en el que el equipo mereció más.

"Se ha visto que a los dos equipos solo les valía la victoria, ellos para el playoff y nosotros para recortar a los de arriba. Había mucha gente de ataque, cuando pones a jugadores con la portería entre las cejas, pasa lo que ha pasado. Hubo un intercambio de golpes, pudimos hacer ellos y nosotros gol, acertamos primero y la primera parte pudo ser más abultada al descanso, sabiendo que los primeros minutos se había sufrido mucho", comentó.

"Mi discurso en el descanso, no fiarnos, porque sé lo que es Linares, cómo aprietan, con los jugadores que tienen, hicieron cambios acertados, ganando profundidad por fuera. La han tenido, la han hecho y a partir de ahí estuvimos fatal a todos los niveles. Ellos, sin tener peligro claro, había la sensación de que podían hacer más, cayeron dos (tantos) seguidos. Me voy muy enfadado y contrariado, uno no sabe qué hacer como visitante, probamos a todo, la profundidad de Max (Svensson), pusimos todo lo que había y no nos ha dado. Nos meten un gol y parece que ya vamos perdiendo, se suceden cosas que no tienen sentido, perdidas de balón que no tienen sentido y me voy enfadado, la segunda parte ha sido horrible", argumentó.

Eludió hablar de su futuro e incluso no quiso ser tremendista sobre no tener el factor campo a favor en el playoff. "Los entrenadores sabemos que estamos de paso y en los tiempos que corren lo sabemos. La semana pasada nos quedamos casi sin opciones, pero aún podemos alcanzar tercera plaza. Es importante quedar bien situado para los playoff y lo que me corresponde es tratar de levantar el vestuario y afrontar de lo mejor posible los dos partidos que quedan antes del mismo", comentó, matizando que "hay que asumir lo que viene, luchamos hasta el final por ser primeros, algo que la temporada pasada no ocurrió. Parece que hacer playoff no es ascender, es verdad que las sensaciones no son buenas, porque el equipo fuera de casa no ha estado bien durante todo el año".