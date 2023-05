Óscar Cano no descarta a Lucas y a Antoñito para Linarejos

El entrenador deportivista Óscar Cano destacó ante los medios su confianza en poder disponer el domingo ante el Linares de dos titulares natos 'tocados' físicamente como Lucas Pérez y Antoñito.

"Lo de Lucas es una gran noticia, su predisposición siempre es absoluta a ayudar, a querer estar, a no parar", destacando su máxima implicacion en los entrenamentos incluso en una semana en la que tuvo que pasar por el quirófano el lunes por una rotura ósea en su pómulo.

Respecto al lateral andaluz, precisó que es un hombre que en circunstancias similares "se recupera muy rápido", subrayando que "no existe rotura" y que "el jugador va bien en su recuperación".

El preparador, que no quiso entrar a valorar su futuro para no distraer al equipo de una cita clave como la del domingo en Linarejos (12.00), hizo énfasis en la necesidad de apurar todos y cada uno de los nueve puntos en juego.

"Está muy dífícil porque quedan nueve puntos y tenemos cuatro de desventaja pero no es lo mismo ser segundos que ser cuartos; somos muy fuertes en casa y fuera no hemos ganado mucho pero sí empatamos bastante. Nos conviene jugar el segundo partido (de un hipotético playoff) en casa, se peleará también por eso", agregó.

En una conferencia de prensa de más de media hora, el técnico dejó constancia de que no introducirá modificaciones radicales respecto a otros compromisos previos a domicilio debido a la mala racha lejos de Riazor. "Hay qua hacer las cosas muy naturales porque cada jugador se desenvuelve haciendo las cosas que sabe hacer, no veo que haya que hacer cosas muy raras", dijo.

Cano advirtió de la calidad de su próximo adversario, del que resaltó su capacidad anotadora. "Es un equipo de los más goleadores del grupo, que tiene facilidad para el gol; tiene un entrenador como Alberto González que es capaz de hacer grandes equipos con poco dinero", declaró.

Antes de concluir su aparición ante los micrófonos, el entrenador blanquiazul precisó que en caso de que no pueda jugar Lucas Pérez (Quiles está descartado) no habría problema respecto al lanzamiento de las penas máximas, si bien no especificó quién sería el encargado de chutar desde los once metros. "El Depor tiene otros jugadores como Kuki, Rubén o Max preparados para lanzar", concluyó.