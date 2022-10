Óscar Cano: "Lo que más me ha gustado ha sido el alma con el que han jugado"

El técnico del Deportivo, Óscar Cano, se ha mostrado feliz por arrancar su etapa al frente de la plantilla blanquiazul con un triunfo.

"El equipo necesitaba ganar, esas buenas sensaciones de los días de entrenamiento había que llevarlas al terreno de la victoria, al domingo, que es cuando importan las cosas", ha señalado el entrenador deportivista en sala de prensa tras el 2-1 contra el Linares.

"El partido ha empezado con mucha igualdad, con un equipo muy animoso como el Linares, que no es una casualidad que esté ahí arriba. Nosotros hemos estado mucho mejor en la primera parte, hay un arreón de quince, veinte minutos del equipo en los que hacemos los dos goles. Y el gol de ellos llega en un momento delicado porque los vuelve a meter en el partido. En la segunda parte ha habido ruido, pero realmente no ha habido grandes ocasiones (del conjunto andaluz) y nosotros hemos podido sentenciar a la contra con varias ocasiones y al final a sufrir porque empiezan a meter jugadores en nuestra área", ha analizado.

"Muy feliz por los chicos y por la gente porque es lo que necesitábamos contra un buenísimo equipo como el Linares y que nos mete en la parte de arriba", ha confesado.

El nuevo estratega de la escuadra coruñesa ha desvelado el aspecto con el que ha terminado más satisfecho de sus futbolistas: "Lo que más me ha gustado ha sido el alma con el que han jugado, esas situaciones de perder el balón y todo el mundo se ha aplicado para recuperarlo pronto. Saber gestionar el resultado a través de la pelota, me han gustado esos veinte minutos de la primera parte en los que hemos sido arrolladores y lo que no me ha gustado han sido ciertas péridas en la primera parte y haber encajado el gol en un momento tan delicado. Pero lo más importante en el fútbol es ganar y a partir de ahí veremos qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, pero los chicos se han partido la cara, la gente ha sido muy solidaria los unos con los otros".

Una de las apuestas de Óscar Cano ha sido Svensson, a quien regaló su primera titularidad del curso.

"Hay equipos, situaciones, circunstancias y como la plantilla me invita a poder hacerlo, que en función de quiénes le rodean, como son Mario y Quiles, que son gente más de asociarse e ir al pie, necesitábamos un delantero que fuese al espacio, que los incomodara, los comprometiera y estoy muy contento con su actuación. Hoy el recurso que considerábamos que tenía que existir eran unas capacidades muy concretas que las tenía Max, así que muy contento", ha explicado.

Otro jugador con el que se ha deshecho en elogios ha sido Rubén Díez, autor del segundo gol y uno de los deportivistas más brillantes durante el duelo con el Linares.

"La posición que más me gusta para Rubén es que esté en el campo. Los buenos tienen que estar siempre en el campo, pero si concreto un poquito más, sí que es cierto que Rubén es ese jugador capaz de hacer jugar bien a los demás. Estos jugadores muchas veces son utilizados por delante de los centrocampistas. Sin embargo, a no ser que sean muy buenos los que tienen que encontrarlo, prefiero que los encuentre él, que dé esa pausa. Estamo hablando de un jugador, para mí, de otra categoría. Quizá su problema es que nunca se lo ha creído. Es un chico que ha hecho toda su trayectoria en la tercera categoría en la zona de Aragón y quizá por eso él no cree que es lo bueno que es. Aun así, tiene que dar muchísimo más en defensa. Es un jugador que nos tiene que dar más en ese aspecto del juego", ha manifestado.

Cano también se ha alegrado de que, por fin, Quiles haya estrenado su cuenta realizadora: "Viene de hacer una temporada sensacional, empieza la nueva y ve que han paado siete jornadas y aún no ha marcado y eso es algo que afecta a un jugador que vive de eso, y hace ver que él es un profesional y que está implicado. Pero se le van a caer los goles porque él los tiene. Es un jugador muy importante para nosotros".

El entrenador blanquiazul también ha querido "destacar el papel de los que han jugado menos, que no es fácil, y menos en el momento en el que han entrado, que era complicado" y ha calificado de "pasada" el ambiente que ha vivido en su estreno en Riazor.

"Es una pasada, esto no tiene ningún tipo de comparación, ya no en la categoría, sino que en España tú quitas a cuatro o cinco aficiones y no ves esto. Es una pasada, pero ya no por cantidad solo, sino que incluso con muy poquito se genera un clima insuperable. Si somos capaces de conectarnos con ellos y hacer una buena comunión, esto es imparable", ha afirmado.

Por último, ha dicho que "quiero tirar mucho, pero tirar bien, quiero que el balón esté en su área y no en la mía, pero hay dos cuestiones que han facilitado eso, el vuelo que pueden dar por fuera Antoñito y Raúl, que son dos jugadores muy rápidos. Y tienes a Quiles, que es un delantero disfrazado, a Mario, a Max, a Roberto, que no para nunca. Si lo metes en una coctelera, sale lo que ha salido. Aun así, a veces hemos sido demasiado precipitados. Hay un segundo factor, que es la presión que tienen dentro y que necesitaban soltarla. Hacía falta una buena victoria. Yo lo entiendo porque casi no puedes salir a la calle porque te reconoce todo el mundo, es una ciudad muy futbolera, donde se respira fútbol y grandeza, pero considero que nos va a ir mucho mejor si somos humildes. Con esa grandeza y humildad podremos hacer muchas cosas".