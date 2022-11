Óscar Cano: "El grupo me ha sorprendido para mejor; tiene posibilidades infinitas"

Óscar Cano reveló en su rueda de prensa que este jueves se reunió con la dirección deportiva y les confirmó que la plantilla, que entendía bien confeccionada, le ha sorprendido para mejor.

"Ayer tuvimos una pequeña reunión con la dirección deportiva, que está cerca. Tiene una relación muy sana con los jugadores, muy apropiada, y les dije que una cosa en lo que creo. Yo soy un enfermo del conocimiento del mercado, e incluso ahora conociendo perfectamente a los jugadores, me ha sorprendido para mejor el grupo, es una plantilla con unas posibilidades infinitas, pero la categoría cada vez es mucho más exigente y mejor", dijo.

Además, afirmó que tiene "confianza plena en que el próximo año el Depor estará en Segunda A" y dijo que "a nivel social" el club "es una pasada".

"Estamos trabajando para que nuestro mal momento haya pasado y seamos regulares. Eso pasa por el primero, el de Algeciras. Que nos dé dígitos más acorde con la plantilla que tenemos, dos victorias seguidas y que los chicos se vayan quitando ese lastre que tenemos del inicio de Liga y la derrota de Madrid", indicó.

Precisó también que, en el deporte, "lo más importante es ganar" porque los resultados son los que "mantienen en el cargo y dan prestigio" a los jugadores.

"La urgencia de la sociedad actual, no solo del futbol, hace que de una semana a otra eres el más guapo del mundo si ganas, y si no, te tienes que deprimir y tu vida es una porquería cuando pierdes. Nosotros tenemos una edad y lo vamos relativizando, pero los chicos son jóvenes y les afecta. Hay que pasar un duelo, pero una derrota no te puede condicionar, igual que tampoco una victoria. Las victorias son muy importantes para lo anímico y es bucle hace que lo anímico multiplique las opciones de ganar un partido", razonó.