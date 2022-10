Óscar Cano: "La clasificación es una ruina en relación a la que el Deportivo tiene que tener"

Cano, con más de 20 años de experiencia en la profesión, es consciente de que cada semana será una reválida para él y que es importante sumar las máximas victorias posibles.

“Esto es fútbol, acabo de llegar, pero no tengo margen de error, lo sé más que nadie. Me han echado de varios equipos, he cumplido objetivos, me ha pasado de todo y entiendo cual es mi profesión y nuestra ilusión y esperanza está en recuperar poco a poco las posiciones (en la tabla)”, comentó. Y dijo que no cree que afecte estar fuera del playoff. “No va a afectar, porque es lo que quiero que ocurra y lo que percibo que va a pasar. Les he dicho que no la miren (la clasificación), ni cuando estemos en playoff ni si vamos de primeros. Que afronten el día con la máxima exigencia e ilusión. Cuando eres primero no tienes certezas de que vas a acabar primero, ya os paso, cuando estás séptimo tampoco”, corroboró.