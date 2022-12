Olabe: "Tenemos mucho por hacer, pero cada día estamos más cerca"

El centrocampista del Deportivo Roberto Olabe considera que el rendimiento de la escuadra coruñesa evoluciona desde el inicio de la temporada 2022-23, asegura que sigue "una línea ascendente" y se muestra convencido de que a partir del regreso de la competición se verá a un conjunto blanquiazul mejor.

"Somos un buen grupo y teníamos todos ganas de vernos después de estos días de descanso. Estamos muy ilusionados y muy contentos de volver al trabajo y de seguir", ha afirmado el centrocampista salmantino esta mañana en rueda de prensa telemática.

El jugador de 26 años ha realizado una lectura positiva del rendimiento ofrecido por el conjunto deportivista durante las 17 jornadas disputadas hasta el momento.

"Hemos estado más cerca de los primeros puestos y eso solo te puede llevar a pensar en positivo porque no puede ser de otra manera. Si los jugadores no pensásemos en positivo, no tendría sentido. Estamos con mucha ilusión, ganas de seguir mejorando y puliendo cosas y llegar preparados al partido con Unionistas", ha apuntado durante su alocución en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

A la pregunta de si el Depor ha cumplido las expectativas que se había marcado en verano, cuando fichó por la entidad blanquiazul, ha respondido: "Sí, por supuesto, la pregunta tendría que ser al revés. Yo estoy muy contento con el equipo, la ciudad, el cuerpo técnico, los compañeros... me preparo para aportar un máximo rendimiento y conseguir el objetivo, que es por lo que vine aquí. Creo que se está trabajando bien y siguiendo una línea ascendente".

De hecho, se ha mostrado convencido de que el bloque blanquiazul rendirá a mejor nivel durante la segunda vuelta de la liga.

"Sí, claro, eso siempre, trabajamos día a día con esa idea", ha señalado cuando le han cuestionado si en 2023 se verá a un Depor mejor.

"Le damos mucha importancia a lo que pasa en Abegondo porque es lo que nos vas acercar a esas posiciones altas, pero sin olvidar el objetivo. Nos centramos en el día a día, en seguir puliendo y mejorando cosas que nos están costando más y somos muy conscientes todos de que tenemos mucho por hacer, pero cada día estamos más cerca", ha añadido.

Mercado de invierno

Por último, ha indicado que la plantilla se muestra ajena a los rumores sobre posibles movimientos durante el mercado de enero y ha mostrado su convencimiento en el potencial de los jugadores que integran el bloque blanquiazul.

"Tampoco hablamos mucho del tema. Se abre ahora el mercado invernal, en los equipos pasan cosas, se toman decisiones, no me encargo de eso ni tengo nada que ver con ese tipo de cosas. Suele haber siempre refuerzos, suele haber bajas, pero no pienso en ello, no pierdo el tiempo en ello, y veo a todos los compañeros de la plantilla capacitados y con muy buen nivel para conseguir el objetivo", ha concluido.