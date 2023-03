Olabe: "Tenemos mucho por hacer para que la afición se sienta orgullosa de nosotros"

Roberto Olabe se pasó por la sala de prensa de Abegondo para analizar el partido ante el Real Madrid Castilla y cómo lo afronta el Deportivo. Estas fueron sus reflexiones:

Cita de altura

Es importante porque es el siguiente, pero también porque es un rival que está cerca, atractivo, un gran equipo, con grandes individualidades, que va a venir aquí a ganarnos y nosotros vamos a seguir por la línea ascendente para quedarnos con los tres puntos.

Partido más o no

Es un topicazo, pero la mejor manera de prepararnos es los entrenamientos, la energía que se desprende en Abegondo, prepararnos bien y exigirnos nosotros en el día a día va a hacer que lleguemos de la mejor manera posible al partido que nos toque.

¿Semana normal?

Al final todas las semanas tienen sus particularidades, unas jugamos en Riazor, otras lejos, el equipo está tranquilo, es un partido bonito, un gran rival, que lo tenemos cerca en la clasificación, que nos ganó en Madrid, es un cúmulo de cosas que nos ayuda para dar importancia al día a día que, no me cansaré de repetir, es una clave de este equipo.

Ambiente y condicionantes externos

El equipo es muy equilibrado, le da importancia a venir a Abegondo a entrenar, a prepararnos. Estamos tranquilos. Sabemos que lo realmente importante pasa en Abegondo para llegar lo mejor preparados al fin de semana. Del ambiente, una vez más la afición está ahí, estamos muy contentos por las ganas que demuestran cada semana y que nos aporta mucha energía.

Más de 7.000 entradas vendidas

Para nada lo normalizamos, damos un agradecimiento infinito. Jugar en Riazor es muy especial por la atmósfera que se genera, luego vas fuera y encuentras muchos aficionados que nos apoyan. En este partido se dan las circunstancias del rival que es y la clasificación, que lo hace muy atractivo. Ahora tenemos mucho por hacer para que se sientan orgullosos de nosotros.

Castilla, un filial que viene de dos derrotas seguidas.

Nosotros nos enfocamos en nosotros, sabemos de las circunstancias y la situación que se les ha dado en los últimos partidos pero al final es como la vida, de las derrotas se saca muchas cosas, se aprende mucho, ellos estarán intentando mejorarlo para que no vuelva a ocurrir.

Rival

Va a ser un partido atractivo de ver, el Castilla aparte de las individualidades, compite bien, no se encuentran incómodos cuando no tienen el balón, ha dado un paso adelante a nivel competitivo.

¿Debería haber una liga paralela para filiales?

Es un tema que no me compete mucho. He tenido la suerte de estar en diferentes filiales y jugar en esta categoría y me encantaba. Es un equipo más y suelen ser equipos atracticos de ver, con individualidades de mucho futuro.

Golaveraje

Nos preocupa ganar y si ganamos, lo demás no será importante.

La baja de Quiles

Es un jugador muy especial, máximo goleador de la categoría el año pasado, pero hay muchos compañeros preparados para las bajas que va dando la competición. La competición interna que hemos generado hace que los once que salgan lo hagan muy preparados.

Su posición

Interpretar lo que debo hacer en cada momento, jugar más atrás o más adelante me está viniendo bien para conocer diferentes aspectos del juego y para mejorar mi interpretación. Tener jugadores alrededor del nivel que tienen hace que sea mucho más fácil.