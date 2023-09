Una nueva edición del Eco Rallye con muchas novedades

La séptima edición del Eco Rallye A Coruña, organizado por la Escudería de A Coruña, ya es una realidad. Esta mañana, en el Hotel Eurostars Atlántico, diferentes personalidades del mundo del motor y de los ayuntamientos participantes de la prueba se reunieron para presentar una carrera única en Galicia que empezará este viernes, a las 16.00 horas, desde O Parrote.

Esta nueva edición cuenta con muchas novedades respecto a ediciones pasadas. Para empezar, transcurrirá por 16 municipios de la provincia de A Coruña (Arteixo, Aranga, Abegondo, Cambre, Carballo, Carral, Cerdeda, Coirós, Culleredo, Curtis, Laracha, Oleiros, Oza-Cesuras, Sobrado dos Monxes, Vilasantar e A Coruña). Además, experimentó un crecimiento en el número de inscripciones pasando de 24 el año pasado hasta los más de 40 de este año.

Este Eco Rallye, pertenciente al Campeonato de España de Energías Alternativas, constará de una etapa en la que habrá 8 tramos cronometrados. En total, la prueba recorrerá 300 kilómetros, siendo 200 de regularidad no cronometrada. Pero estas especiales no estará cerradas como en un rally normal, sino que rodarán con el tráfico cotidiano de las diferentes localidades por las que transcurrirá. Además, habrá 30 estaciones de recarga de vehículos para que no haya ningún problema en el momento del repostaje.

El objetivo es promover el uso de vehículos diseñados para ahorrar energía y disminuir la contaminación. Por ello, a parte de tener en cuenta los tiempos que haga mientras participas, también se tendrá en cuenta el consumo que haga cada participante.

Asimismo, los participantes no conocerán los tramos por los que tendrán que pasar, por lo que la navegación cobrará una importancia muy especial en esta séptima edición.

Otra de las novedades será que esta prueba única en Galicia tendrá dos exámenes. Uno por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para ver si puede ser partícipe de los campeonatos internacionales. Por otro lado, la consultoría NTT medirá la huella de carbono que produzca todo lo relacionado con el eco rallye y así poder aportar soluciones para compensar todo lo que se produzca.

Las personalidades que participarán

Durante la presentación de la séptima edición del Eco Rallye A Coruña, diversas personalidades del mundo del motor y de la política de la zona coruñesa por la que transcurre la prueba, fueron tomando palabra para hablar de este evento único en Galicia. Alguno de ellos, incluso participarán en la misma.

El primero en romper el hielo fue Alberto Leira, diputado de Deportes de la provincia de A Coruña, que indicó que "es un placer poder formar parte de evento, que no sólo es bueno para A Coruña sino para toda Galicia". Además, afirmó que "esta prueba sirve para unir todo lo bueno del deporte, con la economía y el dar a conocer nuestra geografía, especialmente por las localidades por dónde pasa".

Antes de acabar su intervención, Leira mencionó que "la Deputación de A Coruña quiere y debe estar en este tipo de eventos que hacen tanto bien a la sociedad.

Tras su intervención, llegó el turno de Gonzalo Castro, concejal responsable del Área de Fomento y Promoción de A Coruña, uno de las personalidades que se animará a participar. En su caso, se declaró "un apasionado del mundo del motor y me hace mucha ilusión poder participar".

Castro destacó también el gran crecimiento del Eco Rallye de un año para otro y confía en que "el Concello ayude para que esta prueba siga creciendo y forme parte del Campeonato de Europa".

Por último, del ámbito político, habló Roberto García, delegado provincial de la Xunta, puso en valor el gran papel del automovilismo gallego con este evento y el apoyo que reciben por parte del organismo autonómico.

El mundo del motor

Pero no sólo políticos hablaron, sino que también lo hicieron los grandes protagonistas. El primero de ellos fue Alberto González Olañeta, director de la carrera. En su caso, explicó en qué consiste la prueba. "Desde la dirección de carrera, controlaremos, mediante GPS, la posición de los participantes para que no se pierdan por los recorridos y así poder ayudarles", comenzó.

"También haremos muchos controles cómo respetar las señales de Stop o saltarse algún semáforo. Queremos que se respeten todas las normas de circulación para garantizar la seguridad de todos", indicó.

En cuánto a la recarga de los coches, indicó que "disponemos de 30 puntos para poder recargar los vehículos gracias a una buena red de electricidad y así que todos puedan terminar esta gran prueba".

Para acabar la presentación, los presidentes de la Federación Gallega de Automobilismo, Antonio Troitiño, y de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, desearon suerte en este Eco Rallye e indicaron que tiene el apoyo de las federaciones, aunque no estén bajo su amparo, para cualquier prueba de esta modalidad.

De hecho, sería Aviñó quien desveló los dos exámenes anteriormente comentados. "No sé si lo saben los organizadores, pero va a venir un observador de la Federación Internacional de Automovilismo para valorar si podemos dar el corte y formar parte del panorama internacional, que sería una grandísma noticia", comentó y añadió que "esa no es el único examen que tenemos, porque este rally debutará como la primera prueba que será inspeccionada por la Consultoría NTT para medir la huella de carbono que dejan las competiciones", afirmó.

A partir de ahí, el mandatario de la Federación Española dijo que NTT valorará como fue todo y propondrá medidas para paliar esos efectos ya sea a través de la plantación de árboles o de otra forma.