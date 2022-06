Noel deNoel deshoja la margarita: se incorporará al Castilla

El delantero del Deportivo Noel López jugará en el Real Madrid Castilla la próxima temporada.



El atacante de Silleda finaliza su contrato con el club coruñés el próximo 30 de junio y no continuará en la disciplina blanquiazul, ya que, pese a los numerosos intentos de la entidad herculina de ampliar su compromiso, el joven futbolista de 19 años ha rechazado la oferta deportivista.



Noel se marcha con la carta de libertad bajo el brazo, así que el conjunto blanco solo deberá abonar al Deportivo una cantidad mínima en derechos de formación. Aun así, el Madrid pagará a la escuadra herculina 350.000 euros por la contratación del blanquiazul.



“Por parte del Deportivo tenemos la absoluta tranquilidad de que llegamos adonde podemos llegar en el entorno en el que estamos y las capacidades económicas. Entendemos que la propuesta es atractiva y la decisión está en él y en su entorno. Sigo confiando que tome la decisión y pronto tengamos ese acuerdo”, manifestaba el pasado 2 de marzo el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro.



El dirigente blanquiazul explicaba que habían “sido varios meses de negociación y hemos llegado hasta donde debemos llegar”.



“Hay que entender los criterios que aplicamos en estos casos, se trata de llegar a un acuerdo con aquellos jugadores que los técnicos consideran que tienen largo recorrido. Estos tienen que ser conforme a bases objetivas, hay unas variables y hemos optimizado una propuesta y la pelota está en su alero. No creo que el tiempo juegue en contra del Deportivo”, indicaba en aquel momento.



Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, quedaba más claro que Noel no continuaría en el Depor. De hecho, el Real Madrid Castilla era una opción que sonaba con fuerza en los últimos meses.



La negativa del delantero de Silleda a ampliar su contrato con el club coruñés provocó que tanto en la semifinal como en la final del playoff se escucharan algunos silbidos de los aficionados contra el joven futbolista.