Narro: “Es bueno irte con dos goles como Gorka o asistencia”

Víctor Narro empezó su concurso en el Deportivo en el partido de A Magdalena por la banda izquierda, con Raúl García como lateral, y lo acabó por la derecha, desde donde sirvió la asistencia a Gorka Santamaría en el tercer gol del conjunto coruñés ante el Racing Villalbés, de Tercera Federación. Después del partido en la localidad lucense, el extremo, que puede jugar en todas las posiciones por detrás de la delantera, rescató las buenas sensaciones de la remontada que los blanquiazules firmaron en el segundo test del verano.



“Las sensaciones son buenas. El resultado es lo de menos. Tenemos que coger sensaciones para el inicio de liga y estamos conociendo a los compañeros para llegar lo mejor posible al comienzo”, comentó con vistas al último fin de semana de agosto, dentro de un mes, cuando el Deportivo recibirá en el Abanca-Riazor al DUX Internacional de Madrid en la primera jornada de la temporada 2022-23.



Su versatilidad por detrás del delantero será aprovechada por Borja Jiménez. Por allí se movió ayer en Vilalba.



“Al final, juego donde me ponga el entrenador, sea la derecha, la izquierda, la media punta… He jugado en mi carrera en todas esas posiciones, así que donde me ponga él y pueda ayudar”, comentó sobre las alternativas que puede ofrecer en el terreno de juego al Deportivo.

Asistente



Narro repartió una asistencia y Gorka Santamaría anotó un doblete. Los dos empiezan a sembrar en pretemporada para intentar cosechar y recoger frutos en la nueva temporada en Primera Federación, de nuevo con el objetivo del ascenso al fútbol profesional.



“Es bueno irte con dos goles como Gorka o con una asistencia como yo”, dijo el extremo, quien, no obstante, recordó que enfrente el Deportivo tenía a un equipo de inferior categoría y que considera la pretemporada con una etapa de formación para cuando los puntos empiecen a estar en juego.



La exigencia subirá esta semana para el equipo herculino con dos nuevos amistosos, el primero ante un rival de superior categoría, la Ponferradina, de nuevo en Vilalba, y después, el Real Madrid Castilla, de Primera Federación. “Jugar contra un rival de superior categoría o igual es importante, pero todos los partidos cuentan”, declaró Narro.



Con su compañero de banda, Raúl, que anotó el 1-1, ya se conocía del Valladolid.



“Lo que nos pidió Borja fue mucha comunicación, alternar juego al espacio y por dentro, lo hemos hecho bastante bien, queda mejorar un par de cosas, pero estoy contento con lo que hemos hecho en el campo y el resultado”, afirmó. De los canteranos, señaló que “vienen a aportar” y aseguró que les vio “bien” en el “escaparate” del primer equipo.