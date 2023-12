Mella: "De revulsivo estoy bien, ¿pero a quién no le gustaría ser titular?"

David Mella, extremo del Deportivo, compareció en rueda de prensa y aseguró que le haría "superfeliz" disponer de una ficha del primer equipo y, aunque se encuentra satisfecho con el rol de revulsivo, no esconde su ambición: "¿A quién no le gustaría ser titular?"

"Hay que asumir lo que me pidan. De revulsivo estoy bien. Estoy en el primer equipo y con 18 años no puedo pedir mucho más. ¿Pero a quien lo gustaría ser titular?", apuntó Mella, que expuso lo que le pide Imanol Idiakez cuando suele entrar al campo en las segundas partes: "Me pide que dé velocidad al juego, que me desmarque, que vaya hacia adelante y sobre todo que ayude al equipo. Salgo en los últimos 25 minutos, el otro equipo está cansado, y me pide eso: velocidad y descaro".

El Depor tiene la posibilidad de añadir una ficha sub-23 a la nómina del primer equipo para así activar la opción de fichar un futbolista con ficha sénior. De este modo, Mella cuenta con posibilidades de ser ese futbolista joven que pase a formar parte del primer equipo. "Me pondría superfeliz pero tiempo al tiempo, no tengo prisa. Tengo 18 años y ficha del Fabril, que ya es bastante, estoy en edad juvenil aún. Pero como a todo niño, me gustaría tener ficha del primer equipo", recalcó Mella.

"Tengo que coger confianza en la banda derecha, me noto raro"

El canterano está jugando los últimos partidos desde la banda derecha, donde no se encuentra tan cómodo como en la izquierda. Mella analizó este aspecto, las cosas que debe mejorar para sentirse mejor en el flanco derecho y su compatibilidad con Yeremay en el once. "En el Fabril y el Juvenil acabamos jugando los dos, uno en cada banda. Aunque yo prefiera jugar en la izquierda, nos vemos bien los dos. Hablamos de vez en cuando de eso, pero no hay pique ni nada de eso. Hablamos de esos recuerdos jugando yo en la izquierda, pero si ahora tiene que ser al revés, tampoco pasa nada. Yo tengo que coger confianza en la banda derecha. Me noto raro, pero trabajando y cogiendo sensaciones buenas, acabaré pillando bien el sitio", afirmó.

Respecto a su evolución en el primer equipo desde el inicio de pretemporada, Mella explicó su evolución y sus ganas de seguir mejorando. "Soy un jugador de club, tengo ficha del Fabril y tengo que hacer lo que me manden. Empecé al principio con el primer equipo, luego bajé una semana con el Fabril pero es lo que me tocaba. He acabado haciendo todo con el primer equipo y tengo que seguir entrenando y trabajando para seguir aquí arriba", comentó.

Los resultado son engañosos, estamos dando un buen rendimiento

Por otro lado, Mella analizó el irregular primer tramo de temporada del Deportivo, que se encuentra a tres puntos de la zona de playoff y lejos del ascenso directo. "El equipo, aunque no lo parezca, está trabajando muy bien. Los resultado son engañosos porque creo que estamos dando un buen rendimiento en el campo, estamos siendo mejores", aseguró el zurdo.

En la misma línea, Mella habló sobre la presión y el peso de Riazor que deben soportar los jugadores blanquiazules a la hora de jugar. "Más que peso, al menos en mi caso son nervios de tener que jugar bien. Pero al final no es culpa de la afición ni del estadio, somos nosotros, que en cada momento tenemos unas sensaciones u otras. Tenemos que saber gestionar eso para poder dar nuestro cien por cien", afirmó.

Por el trabajo deberíamos estar arriba del todo

Por último, el canterano reiteró que el trabajo que está haciendo el equipo en Abegondo a las órdenes de Idiakez es "espectacular". "En Abegondo el trabajo que hacemos es espectacular. Entrenamos todos bien todos los días y los resultados no nos están acompañando por lo que sea, pero por el trabajo deberíamos estar arriba del todo", concluyó.