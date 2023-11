Martín Ochoa: “Si el fútbol es tu pasión hay que hacer sacrificios, yo los hice”

Aprovecha los minutos y los saborea porque sabe lo que le ha costado llegar al primer equipo. Por eso Martín Ochoa Ruiz (Logroño, 2004) no olvida cuando con 14 años hizo las maletas, dejó atrás a su familia y amigos y llegó a A Coruña. Ahora disfruta en el Deportivo, ya se ha estrenado como goleador y acumula partidos y experiencia con los ‘mayores’.

Estuviste en la cantera de la UD Logroñés, ahora os medís a la SDL, ¿es como una rivalidad Depor-Celta para ti?

Sí, pero yo la verdad vivo más el Depor-Celta porque yo me considero de aquí. Ahora a ganar a la SDL porque queremos estar lo más arriba posible, como todos los partidos.

Vivo más un Celta-Depor que este derbi (él fue canterano de la UD Logroñés), me considero más de aquí

Estás entrando mucho en el equipo siendo importante pero a nivel colectivo el Depor pasa un mal momento, ¿cómo vives esa dualidad?

Esto es una montaña rusa y hay días que te salen mejor y otros peor. El otro día (en referencia a Irún) no nos salió lo que queríamos hacer pero ya estamos pensando en este partido y seguro que lo vamos a ganar.

¿Qué tal estas primeras semanas con el psicólogo (Joaquín Sorribas)? ¿Habéis podido hablar con él?

Sí, nos está ayudando a todos, está teniendo un rato para hablar con todos y está muy bien.

Hablaba tu padre en una reciente entrevista que tú te marchaste con 14 años de tu casa, viniste a A Coruña y que habías perdido cosas pero también ganado. Viéndolo ahora en perspectiva, siendo titular en el Depor y habiendo marcado, ¿merece la pena todo el esfuerzo?

Sí, claro. Si te gusta el fútbol y quieres trabajar de ello y es tu mayor pasión hay que hacer sacrificios en todo. Y yo los hice.

Hablaba también del aspecto mental, del ser capaz de lidiar cuando no se juega, y de pensar que al final llegaría el momento. Ahora que ha llegado, ¿cómo recuerdas ese tiempo de trabajo más en la sombra?

Es como todo. Cualquier niño quiere jugar cuando es pequeño, pero luego vas madurando y dando cuenta de las cosas, porque todo el mundo quiere jugar y es difícil porque cada vez los jugadores son mejores y hay más nivel. Lo importante es seguir trabajando para estar ahí arriba.

¿Y cómo llevas eso de estar más en dinámica con el primer equipo? ¿Es muy diferente el entrenamiento, la intensidad?

No, es parecido. A mí me está tocando ahora estar ahí arriba y espero seguir ahí. El nivel es igual, pero está claro que hay más nivel en los pases, en todo, pero es similar.

¿Cómo te estás encontrando a nivel físico? Porque como dices el nivel es superior y es diferente competir en Primera que en Segunda Federación, también el pelearte con centrales de esta categoría…

De físico estoy muy bien, cada vez me encuentro mucho mejor. Es cierto que tengo que trabajar mi físico, porque aún soy joven y me puede ayudar.

Hay varios jugadores que están subiendo contigo desde el Fabril, ¿estáis haciendo los canteranos un poco más de piña? ¿O estáis integrados con el primer equipo?

Grupos hay en todos los lados, pero al final somos un grupo grande y eso es lo que nos une. Estamos todos ahí, se puede hablar con quien quieras en el vestuario, somos todos muy cercanos.

Y hablando de cercanía, ¿qué tal con Imanol Idiakez? Estamos viendo que hace apartes con los jugadores para explicarles cosas ¿Qué os transmite?

Que confíemos en nosotros y que trabajemos todos los días.

¿Llegaste a hablar el año pasado con Óscar Cano?

No.

Es un paso adelante, porque pasaste de no poder contar para el primer equipo, aún cuando se lesionaron Lucas y Quiles, a ahora estar, aunque en cierta medida por un infortunio (la lesión de Barbero)...

Al final siempre lo digo, hay que trabajar porque nunca sabes cuando puede llegar tu momento.

Y hablando del futuro, ¿cómo afrontáis el encuentro de este sábado en Riazor? ¿Habéis tragado ya saliva y pasado el mal trago de Irún?

Veo bien al equipo, hemos entrenado muy bien. Personalmente ya estoy pensando en el partido del sábado y estoy seguro de que lo vamos a sacar adelante.

¿Hay algún compañero con el que te lleves especialmente bien, al margen de que los delanteros te puedan dar consignas?

En general todos te van marcando un poco cómo saltar a presión, te van corrigiendo un poco, para que al final toda la presión sea mejor.

¿Eres muy exigente contigo mismo? Idiakez decía que tú eres gol, pero no sé si te ves tan así o también crees que puedas dar además en otras facetas, como asistente…

Trabajador, así me definiría. Es cierto que también me identifico con el gol, pero soy trabajador. Lo importante es aportar todo lo máximo al equipo.

Foto: Quintana

¿Cómo está tu compañero Diego Gómez (fue operado de una rotura de peroné)?

Esto es fútbol, es así. Estuvimos yo y Rubén (López) con él. Es bueno estar ahí, yo también he pasado por ese momento y se agradece que estén ahí.

¿Te ha llamado alguien desde La Rioja con motivo del partido de este fin de semana? ¿Hay piques?

No, de momento no (risas).

¿Y si marcas otra vez tienes pensado cómo lo celebrarías?

Como cualquier gol, celebrarlo con ganas y dedicárselo a la afición, que es la que está ahí todos los días apoyándonos.

Jugar en Riazor siempre es un punto más positivo para nosotros, es un plus

¿Tú cuando vas a Riazor sientes esa presión?

No, en ese aspecto estoy muy tranquilo y yo siempre digo que jugar en Riazor es un punto más positivo para nosotros que lo contrario. Jugar en Riazor es un plus.

¿Y cómo estás viendo ahora el Fabril, desde la distancia?

Los veo contentos, los veo bien y están trabajando bien todos.

Al final se habla de que hay jornadas que Óscar Gilsanz pierde varios jugadores que suben al primer equipo, pero un filial está al final bastante para eso, ¿no?

Tanto los de arriba, como los de abajo como los de más abajo están trabajando para que, si llega su momento, aprovechar su oportunidad.

Que era lo que tú querías cuando te fuiste de tu casa con 14 años…

Claro, creo que todos vamos a por el mismo objetivo.