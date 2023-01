Mario Soriano: "La segunda vuelta tiene que ser casi perfecta"

Mario Soriano, centrocampista del RC Deportivo de La Coruña, dejó constancia en su comparecencia ante los medios de comunicación que el club herculino no dispone de mucho margen de error en la segunda vuelta del torneo de la regularidad si de verdad pretende aspirar al ascenso directo.

"Simplemente somos conscientes de que la segunda vuelta tiene que ser casi perfecta, podemos perder muy pocos puntos para el ascenso directo y si no puede ser debemos llegar en las mejores condiciones al playoff", afirmó.

El '10' deportivista reflexionó acerca de las causas principales de la derrota en Alcorcón, de la que prefiere pasar página. "Tenemos que mejorar mucho en defensa, ser más sólidos; la expulsión de Mackay definió el partido cuando mejor estábamos pero ahora ya pensamos en el Rayo Majadahonda", agregó.

El atacante blanquiazul confesó que para nada resulta complicado actuar en compañía de un futbolista de otro nivel como Lucas Pérez, autor de tres dianas en sus dos primeros choques en esta categoría con el Depor. "Es muy fácil entenderse con Lucas, jugar con él, es un jugador ágil y muy rápido", destacó.

Por último, el madrileño no quiso pronunciarse acerca de los movimientos de salida y entrada que ultima el club para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo competitivo del curso. "No me gusta opinar de estos temas del mercado, no puedo decir nada. Lo que se fiche para ayudar al club, que así sea", finalizó.