Mario Soriano: "Las relaciones entre Depor y Fuenlabrada están mal pero hay que centrarse en el fútbol"

Mario Soriano es uno de los jugadores más destacados del Deportivo en lo que llevamos de temporada.

Lo ha jugado prácticamente todo, lleva cuatro goles y es uno de los mejores socios de Alberto Quiles en el ataque. En el horizonte, el partido de este domingo a las 19 horas ante el Fuenlabrada

Solo pensar en los tres puntos

El centrocampista apela a centrarse en ir a por los tres puntos en el Fernando Torres y en no pensar en la rivalidad existente entre ambas entidades desde el último descenso blanuquiazul a Segunda B y la polémica de los casos de covid del cuadro madrileño.



“Están un poco mal las relaciones entre el Depor y Fuenlabrada, pero hay que pasar de eso y dejarlo a un lado. Centrarnos en los tres puntos y en el fútbol para seguir yendo para arriba. Lo que pase alrededor dejarlo a un lado todo”, afirmó el futbolista durante su rueda de prensa telemática.

Sin deportivistas por primera vez

Comentó que será extraño si finalmente no hay seguidores deportivistas en el Fernando Torres, ya que por obras en el estadio el club informó de que no venderá entradas de la grada visitante. “Al final la afición es muy importante para nosotros, es el jugador número doce, nos apoya en todos los partidos, nos anima y este finde será la primera vez que no veamos a nadie. No sé qué pasará, pero nosotros a centrarnos en los nuestro. Si vienen mejor, que nos apoyarán y animarán, pero sino a hacer un partido muy bueno y a lograr los tres puntos para estar contentos al final del encuentro”, pidió el de Alcalá de Henares.



Recta final de partidos este año

De cara al tramo final del campeonato liguero, cinco duelos antes de que termine el año, consideró importante que el Deportivo pegue un estirón en la clasificación, ante la cercanía de varios duelos directos. “Estos cinco partidos que nos quedan, tres contra rivales directos (Fuenlabrada, Racing de Ferrol y Córdoba), son muy importantes, como los otros dos fuera de casa, contra Badajoz y Ceuta. Son duelos importantes para ver a final de año cómo está la clasificación y será clave conseguir los máximos puntos posibles. Vamos con confianza y que no nos pase como el año pasado, que estuvimos desacertados fuera de casa y esa ventaja de puntos la desaprovechamos”, rememoró.

Encadenar racha de victorias

Después de ser incapaz de pasar del empate, aunque mereció más contra la Cultural Leonesa, el Depor desperdició la ocasión de subir posiciones en la tabla.

“Al final nuestra idea es ganar todos los partidos, conseguir los tres puntos en los cinco. De los últimos cinco sería importante el puntuar en varios. Si puntuas en todos los partidos lo vas a notar porque muchos equipos van a pinchar. Los de arriba no van a ganar todos, van a perder puntos en campos complicados. Es muy difícil en esta categoría ganar fuera de casa y tenemos que aprovechar que tenemos los dos partidos (Racing de Ferrol y Córdoba) en casa con los rivales directos que van a ser clave y este fin de semana tenemos que empezar con los tres puntos”, incidió.



Distanciarse con los de abajo

Actualmente el Fuenlabrada es noveno, con 17 puntos, a cinco de los blanquiazules que son 22 y Soriano considera importante vencer para poner distancia también con los equipos de la zona media y baja de la tabla.



“Sabemos que será importante para nosotros el partido y tener cierta distancia sobre ellos, eran uno de los posibles candidatos a ascender”, argumentó.

Satisfecho con el último choque

A pesar de que los coruñeses no pudieron ganar la pasada jornada ante la Cultural Leonesa considera que con ese juego llegarán muchas victorias.



“El equipo está muy bien, este es el nivel que tenemos que dar. Si jugamos como el otro día muy pocos partidos vamos a perder y vamos por los cinco partidos que quedan hasta final de año", zanjó el futbolista blanquiazul.