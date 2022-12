Mario Soriano: “Ojalá Lucas esté aquí en enero porque es un jugador de unas características brutales"

La expulsión por roja directa frente al Badajoz impidió a Mario Soriano disputar el partido del pasado fin de semana contra el Racing de Ferrol, aunque al menos, eso sí, le concedió la oportunidad de disfrutar del triunfo sobre la escuadra racinguista desde la grada y junto a la afición blanquiazul. Cumplida su sanción, el mediapunta madrileño vuelve a estar a las órdenes de Óscar Cano para ayudar desde el césped a intentar cerrar el año 2022 el domingo con una victoria en el campo del Ceuta.

¿Cómo viviste el choque con el Racing desde la grada?

Me sentí como un aficionado más. Al principio, con nervios porque sabíamos que era un partido muy importante. El Córdoba, que había jugado antes que nosotros, había perdido y nosotros nos enfrentábamos a un rival directo, además en un derbi, así que teníamos que conseguir esos tres puntos y lo hicimos.

¿Sufriste mucho?

Sí, un poco, sobre todo al principio, cuando íbamos 0-0, con el partido igualado y no lográbamos marcar, pero luego dominamos el partido, estuvo bien controlado, sobre todo con los goles de Villares y Max (Svensson).

¿Sorprende más el ambiente de Riazor cuando estás en el césped ejerciendo un papel protagonista en el partido o cuando lo vives como uno de esos más de 18.000 espectadores que hubo en la grada el pasado fin de semana frente al conjunto ferrolano?

De las dos formas te sorprende. El año pasado ya lo viví con los aficionados durante la Youth League, que fue increíble, pero en el campo también te motiva mucho y quieres presionar, hacer gol y hacerlo todo bien para la afición y, sobre todo, para el equipo.

Ante el Racing me sentí como un aficionado más y sufrí un poco al principio

Ganasteis e hicisteis un partidazo ante un equipo potente.

Sí, eso es. En Riazor venimos haciendo muy buenos partidos, tanto el de la Cultural, que fue igual pero no metimos las primeras ocasiones que tuvimos, mientras que ellos metieron las dos que tuvieron, aunque fueron muy buenos goles. Pero en ese partido el juego también fue muy bueno; y contra el Córdoba, que tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota. El otro día sí metimos el gol con Villares, que roba muy bien en la presión, dominamos el partido y eso nos llevó a tenerlo más controlado.

¿Necesitaba el equipo un triunfo así?

Sí. Sabíamos que era muy importante porque era un rival directo, que estaba por encima de nosotros y si empatábamos o perdíamos, nuestra desventaja con los de arriba iba a ser muy grande, así que era un partido difícil y nos da confianza para visitar al Ceuta y acabar bien el año porque hay enfrentamientos directos entre los de arriba y alguno va a perder puntos.

Ese partido era difícil y nos da confianza para ir a Ceuta y acabar bien el año

Es increíble ese cambio de imagen tan radical entre el duelo de Badajoz, donde se vio un Depor que parecía que no daba para más, y el otro día ante el Racing, donde parecisteis un equipo imparable.

En Badajoz el equipo no tuvo las mismas sensaciones que el otro día y que tenemos en Riazor. Por ciertas circunstancias no estuvimos muy bien, parecía que no queríamos ganar y en los últimos minutos, a raíz de mi expulsión, el equipo sufrió. Era un partido claro para acercarnos a los de arriba, porque habían empatado, pero hay que seguir, que aún quedan tres partidos de la primera vuelta, estamos muy bien y tenemos que conseguir los tres puntos. Ya se verá lo que pasa a final de temporada.

¿La roja directa que te mostró el árbitro fue justa?

Puede ser roja, pero también puede ser amarilla. Yo voy a tapar porque pienso que va a despejar la defensa, pero le da en el talón, el balón sale para otro lado y yo, a la hora de poner el pie, quiero frenar, pero la inercia me lleva y le doy con la plantilla. Es cierto que le llego a dar, el árbitro ve que es una entrada fea y me saca la roja. Son cosas que tienes que pensar en el momento y frenarte.



¿Qué os falta para convencer a los aficionados de que realmente podéis pelear por el ascenso directo?

Faltar, creo que nada. Tenemos que mejorar ciertas cosas y reforzar lo que hacemos bien. La gente se fija en los resultados y nosotros igual, pero contra la ‘Cultu’ y el Córdoba hicimos dos buenos partidos y merecíamos mucho más. Si tuviéramos esos puntos, ahora mismo estaríamos a un partido del liderato. Los resultados marcan la diferencia, pero tenemos que seguir centrados en el juego, en hacerlo bien, en conseguir los puntos porque sabemos que el Alcorcón, el Real Madrid Castilla y el Córdoba van a pinchar, van a perder puntos y tenemos que estar ahí cerca para poder pelear por todo. Estoy convencido de que vamos a lograrlo.

Contra la ‘Cultu’ y el Córdoba merecíamos mucho más; si tuviéramos esos puntos,

estaríamos a un partido del liderato



Ahora mismo el Alcorcón está en una dinámica que casi parece el más peligroso para pelear por el ascenso directo.

Sí, el Alcorcón pilló esa racha de partidos seguidos ganando, luego empató y perdió, y el pasado fin de semana ganó 3-0 al Córdoba. Todos queremos el liderato, ascender directos a Segunda, pero por eso mismo cada uno tiene que afrontar su temporada y luchar por el ascenso, pero nosotros estamos muy bien y vamos a estar ahí. Lo más importante es llegar con opciones de ascender al final de temporada.

¿Qué principales diferencias aprecias en el equipo desde la llegada de Óscar Cano?

Los entrenamientos son más intensos, más cortos pero muy intensos. A la hora de defender tenemos un balance más seguro, no estamos todos muy arriba, los interiores están cerca del juego para controlar, dominar y dar estabilidad al equipo y a la gente de arriba nos da cierta libertad para movernos y buscar los espacios para que el equipo salga con más facilidad al ataque.

Con Óscar Cano a la hora de defender tenemos un balance más seguro,

no estamos todos muy arriba

Cerráis el año 2022 en casa del colista. ¿Es más una liberación o un marrón?

El Ceuta lleva dos partidos sin perder. El otro día empató con el Linares y se adelantó dos veces en el marcador. Al Sanse le ganó 3-1, pero todos los partidos de esta categoría son difíciles, da igual que vayan colistas o en mitad de la tabla. Es muy difícil ganar los partidos y sabemos que va a ser complicado y que tenemos que tener paciencia y tranquilidad a la hora de llegar a la portería contraria y lograr los tres puntos desde nuestro juego.

Tenemos que jugar con paciencia y buscar el gol con nuestro juego y tranquilidad

Los ceutíes llevan 30 goles en contra en 16 partidos. Así que puede ser una gran oportunidad para engancharos de pleno a la zona alta.

Sí, viéndolo por estadísticas puede ser, pero el fútbol es así de bonito, que cualquier equipo te puede hacer daño, te puede dominar. Así que nosotros no nos fijamos en eso, tenemos que centrarnos en el partido, jugar con paciencia y buscar el gol con nuestro juego y tranquilidad.

El martes dijo el presidente que el club va a pelear por el fichaje de Lucas Pérez. ¿Te imaginas jugar a su lado?

Bueno, no estaría mal, ojalá vaya todo bien, que negocien y que en enero esté aquí con nosotros. Va a ser un fichaje muy bueno para nosotros, viene de jugar en Primera División muchos años, a muy buen nivel, y nos va a ayudar muchísimo.

¿Qué puede daros un futbolista así, sobre todo a los que jugáis en el ataque?

Es un jugador de unas características brutales, con muchísima calidad, con la zurda que tiene, que entiende muy bien el juego. Para la gente de arriba, tanto Quiles, Narro, Peque, Max, Gorka o yo, será muy fácil entenderse con él y mejorará nuestra forma de jugar.

¿Sería la guinda para pelear por todo?

Es una apuesta muy grande del club y suya. A ver si sale todo sale bien porque él quiere estar aquí y ascender con el Depor.

Me siento cómodo, muy a gusto con el sistema, con todo

¿Cómo te sientes tú a nivel personal dentro del engranaje del nuevo técnico?

Bien, me siento cómodo, muy a gusto con el sistema, con todo. Al final, la gente dice que estoy más cómodo por dentro, es lógico, yo también lo digo, pero el juego que tenemos con el míster me deja meterme por dentro y la formación que se usa va variando durante los partidos, dependiendo de los espacios y del juego.

¿Echas de menos ese protagonismo goleador que tuviste en el arranque de curso, cuando marcaste tres goles en las cuatro primeras jornadas?

Sí, claro que todo jugador de ataque quiere marcar goles, asistir, ser protagonista en los partidos y confío en mí y sé que van a llegar muchos más goles. Es verdad que ha habido ocasiones que he tenido que meter que han sido fallo mío y otras, acierto del portero, pero confío en mí y seguro que llegarán más goles.

¿En qué sientes que eres mejor futbolista que el la pasada temporada?

Creo que he madurado mucho. Mi rol en el equipo puede cambiar un poco porque el año pasado vine a última hora, el último, y los jugadores no confiaban tanto en mí al principio, aunque luego terminé teniendo esa confianza. Este año me llevo muy bien con todos los jugadores, la confianza del club en mí es alta y hay que seguir así. Quiero dar todo de mí y, sobre todo, ayudar al Depor a ascender para que la afición se lleve esa alegría.