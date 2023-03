Mario Soriano: "La clave para conseguir el objetivo es no perder puntos fuera de casa"

Mario Soriano considera que el Deportivo tiene, de una vez, que dar un golpe sobre la mesa y dejar de dejarse puntos a domicilio si quiere aspirar aún al ascenso directo. Y para ello tiene que demostrarlo este sábado a las 19.00 horas en el encuentro ante Unionistas en estadio Reina Sofía.

Las dos caras del Depor este curso

“Es totalmente diferente (competir fuera de casa) que cuando jugamos en Riazor, donde hay más tranquilidad, somos más sólidos. Tenemos que aprovechar las ocasiones fuera de casa y no perder puntos fuera, porque se ve que será la clave para conseguir el objetivo. En casa estamos muy bien, en defensa y en ataque, la clave es conseguir puntos fuera”, indicó Soriano durante su comparecencia de prensa.

Vencer de cara al arreón final

Es fundamental para los coruñeses mejorar sus registros como visitantes, ya que quedan por delante cinco duelos fuera (Unionistas, Racing de Ferrol, Córdoba, Linares y Pontevedra) y solo cuatro a domicilio (Fuenlabrada, Ceuta, Alcorcón y Algeciras)

“Creo que este sábado es muy importante, llevamos varios partidos seguidos sin ganar fuera de casa y este finde tenemos la oportunidad. Quedan nueve y cinco son fuera, llegamos a ese tramo final con duelos directos bonitos y que van a ser duros y hay que empezar ganando este finde para llegar de la mejor manera”, remarcó el futbolista durante su rueda de prensa telemática.



Una afición entregada al equipo

Se espera otra importante presencia de seguidores blanquiazules en las gradas del Reina Sofía y el jugador quiso dar las gracias por el continuo apoyo.



“Agradecer todo lo que hace la afición por nosotros, da igual donde juguemos, siempre hay afición animándonos. Esperamos darles una alegría fuera de casa, para todos, para estar contentos, para que la dinámica siga siendo buena en este tramo final, que es donde se va a decidir todo”, apuntó.

La importancia de un buen inicio

Soriano comentó que uno de los problemas que se encontraba el Deportivo a domicilio tenía que ver con la forma en la que entraba en los encuentros, que no era siempre la mejor.



“Por ahí (por no arrancar bien) pueden ir los partidos fuera de casa. Contra la Cultural y el Linense no empezamos los primeros minutos muy bien, como queríamos, luego nos fuimos asentando. Pero en el caso de la Cultural nos metieron y el partido se volvió loco”, rememoró el atacante sobre el último choque en el Reino de León, en el que el Depor no mostró su mejor imagen y sufrió una dura derrota.

Momento de la verdad para todos

El jugador de Alcalá de Henares reconoció que ahora mismo todas las escuadras se están jugando cosas y el caso de los charros, cuatro puntos por encima del descenso, no es una excepción.



“Todos los equipos se están jugando cosas. Nosotros nos jugamos el primer puesto, el playoff, ellos el descenso y será un partido difícil y duro. Ellos saldrán a apretar, estará el campo lleno, juegan contra el Depor y siempre es un extra de motivación, por lo que será un partido difícil y habrá que tener paciencia y tranquilidad. Conseguir los tres puntos que es la clave”, subrayó.

Por dentro, mucho más cómodo

En lo que respecta a su posición, después de jugar tanto escorado a la banda como cercano a posiciones más de mediapunta, Soriano no escondió sus preferencias. El poder asociarse con sus compañeros por dentro, como así terminó haciendo ante el Celta B, es donde saca más rédito el jugador.



“Donde me siento cómodo es donde intento aparecer y encontrar los espacios, que es por dentro recibiendo entrelíneas. Donde el míster me diga que juegue yo voy a ayudar y a aportar para el equipo. Manda el míster, siempre he dicho que dentro me siento mas cómodo, asociándome con los interiores, delanteros y acercándome a todos”, apostilló el jugador herculino.