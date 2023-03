Marín: “Me veo capaz de ser competitiva en los Juegos Olímpicos”

Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton en Río de Janeiro 2016, aseguró este jueves que está completamente recuperada de su lesión de rodilla y que se siente capacitada para "ser competitiva" en París 2024.

"Tengo muy buenas sensaciones", afirmó en el acto de renovación de su acuerdo de patrocinio con LaLiga, en el que mostró su deseo de que las empresas y entidades apuesten por las mujeres deportistas.

"La lesión fue una adversidad. He superado el obstáculo y me veo capaz de ser muy competitiva de cara a los JJOO de París", destacó. "Sigo motivada porque soy cabezona”, subrayó.

"Cuando me rompí la rodilla", continuó, "dos meses antes de Tokio, pensé que igual esos JJOO no eran para mí y que solo quedaban 3 años para volver a intentarlo".

“Las sensaciones a día de hoy son muy buenas. He pasado un año y medio complicado en el que la rodilla no me ha dejado exigirme y aguantar la carga de trabajo. Desde diciembre del año pasado la rodilla no me duele, vuelvo a disfrutar y me vuelvo a sentir competitiva”, insistió.

"Ahora mismo me centro más a corto plazo, pero cuando pongamos el foco toda la concentración irá centrada a esos Juegos. Una vez estemos allí, el objetivo es ganar el oro", manifestó.

Carolina Marín, que renovó este miércoles un acuerdo de colaboración con LaLiga que comenzó en 2017, resaltó que "si se invierte en deportistas, pueden nacer grandes profesionales en un futuro".

En el Día Internacional de la Mujer, Marín hizo hincapié en el aumento de la presencia femenina en el mundo del deporte: "Va creciendo" y de una forma "muy positiva".

"A mí no me gusta separar a la mujer y al hombre por lados diferentes. Deberíamos hablar de deporte en general", dijo Carolina Marín, que tiene como referente a Rafael Nadal, pero aseveró que se puede sentir inspirada "por cualquier mujer de cualquier deporte en cualquier país".

"Vamos por buen camino" hacia la igualdad, pero aún "hay mucho camino por recorrer", manifestó la campeona olímpica.