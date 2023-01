El Madrid se atasca ante la Real Sociedad y se aleja del Barcelona

Real Madrid 0-0 Real Sociedad



El Real Madrid no pudo con la Real Sociedad en un encuentro en el que la falta de definición fue clave, porque el equipo de Ancelotti buscó el gol hasta el final.



La entrada de Dani Ceballos y del brasileño Rodrygo Goes fueron las novedades de Carlo Ancelotti en el equipo titular del Real Madrid, con el regreso a la suplencia del croata Luka Modric y la presencia, ante las bajas en defensa, de Eduardo Camavinga como lateral izquierdo.



En una defensa sin Dani Carvajal, Lucas Vázquez, David Alaba y Ferland Mendy, Ancelotti mantuvo a Camavinga de lateral, recurso que utilizó en el derbi madrileño copero del pasado jueves ante el Atlético de Madrid.



Ceballos arrebató la titularidad a Modric y el uruguayo Fede Valverde retrasó su posición al centro del campo para la entrada en el tridente ofensivo Rodyrgo, autor de un tanto clave en la remontada ante el Atlético de Madrid que dio el pase a las semifinales de la Copa del Rey al conjunto blanco.

Apuesta visitante

Imanol Alguacil, técnico de la Real Sociedad, apostó de inicio por dos novedades respecto al partido de Copa del Rey contra el Barcelona, al incluir en el once a Asier Illarramendi y Ahien Muñoz en lugar de Pablo Marín y Diego Rico, respectivamente.



El equipo blanco era el que debería poner más peso al partido pero la primera parte no tuvo mucha historia.

Los contendientes empataban a cero al descanso tras una primera mitad en la que el conjunto blanco tuvo mayor protagonismo, pero no pudo traducirlo en gol porque el brasileño Vinicius Junior, quien fue el más activo, no estuvo acertado en los últimos metros.



Su ocasión más clara, en un mano a mano en el primer minuto del tiempo añadido en el que se impuso el guardameta Remiro.



En la segunda mitad el equipo blanco lo intentó de todas las maneras posibles y se acercó más a la portería de una Real que defendía bien sobre el terreno de juego y que aguantó hasta el final en un partido en el que no hubo arreón final de los blancos.