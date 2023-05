Mackay: "Lo importante es irnos con la victoria de aquí y luego ya veremos allí"

Ian Mackay, portero del Deportivo, tiene claro que la estrategia del conjunto blanquiazul en la ida de las semifinales del playoff es lograr una victoria en Riazor que les permita afrontar la vuelta, en Castellón, con ventaja en el marcador. De hecho, es el único objetivo posible, según el guardameta.

"Mi cabeza está en ganar el partido, y creo que es lo más importante para nosotros, irnos con la victoria de aquí y luego ya ver qué resultado obtenemos allí", manifestó esta mañana en la sala de prensa del estadio coruñés.

"Sabemos que nos jugamos todo el año a cuatro partidos, que vamos a pensar en estos dos y sobre todo en el del domingo, que es muy importante, tenemos que hacernos fuertes en casa, como estamos haciendo, y sacar un buen resultado. Es un equipo complicado", añadió el arquero herculino antes del inicio de la sesión de entrenamiento.

Mackay considera fundamental el apoyo de la hinchada blanquiazul para intentar imponerse en la ida. De hecho, subrayó la confianza de los seguidores deportivistas, de los que destacó su confianza en la plantilla y las opciones de éxito en este playoff.

"La gente está muy enchufada, eso me hacen llegar por la ciudad toda la semana, confían en nosotros y vernos respaldados es importante para nosotros, queremos devolverles todo eso dándoles un buen resultado el domingo y ojalá podamos dedicarles el ascenso que tanto se merecen", dijo.

El arquero es consciente de lo dura que va a ser la eliminatoria, con al menos 180 minutos por delante: "Mi opinión personal es que un playoff no tiene nada que ver con los partidos de liga, son partidos distintos, eliminatorias de 180 minutos, una eliminatoria que se juega en dos partidos. Sabemos que si somos fuertes en casa, tenemos que hacer valer eso para llevarnos un buen resultado para allí. La agente veterana tenemos que hacer ver a los más jóvenes que estos partidos son más largos de lo normal y que cada detalle puede ser determinante y hacer que la eliminatoria caiga de un lado u otro".

En ese sentido, indicó que "estamos trabajando desde dentro para llegar en las mejores condiciones posibles tanto mentales como físicas. El aspecto mental es muy importante porque no es un partido de liga que queden muchos más después, sino que este es el partido y es el más importante".

El guardameta coruñés reconoció que la baja de Quiles supone un serio contratiempo de cara al playoff: "Es un jugador muy importante, Quiles es sinónimo de gol, en lo personal me llevo muy bien con él, en el campo me asusté muchísimo porque me parecía más grave de lo que es, pero la impotencia de no poder contar con él, ojalá nos podamos sobreponer a eso y darle la alegría que se merece".

El Depor se enfrentará en la primera eliminatoria con un Castellón que ha ofrecido un rendimiento similar al de la escuadra blanquiazul, mostrándose fuerte en su campo, pero sufriendo mucho a domicilio.

"Aún estamos viendo los vídeos, con los informes personales de cada jugador. Tenemos viejos conocidos allí que fueron compañeros. Tenemos que limar las cosas que nos hacen falta para hacer un buen partido", argumentó.

Aunque en su última cita de la liga regular en Riazor, el cuadro coruñés goleó al Algeciras (4-0), contra el Castellón espera un duelo mucho más igualado: "Ojalá podamos sacar un resultado amplio, que es lo que nos gustaría a todos y sería más fácil si pudiéramos sacar el resultado de Algeciras, pero va a ser más complicado el partido, con un buen ambiente, ellos van a querer sacar un buen resultado para jugar luego allí".

Mackay confesó: "tengo ganas de que llegue el domingo".

"Estoy con muchas ganas, hay que saber cambiar esos nervios, esas sensaciones de querer que llegue ya, hay que trabajar toda la semana y llegar lo mejor posible", añadió.

Sobre el relevo en el banquillo, con la destitución de Óscar Cano y la llegada de Rubén de la Barrera hace dos jornadas, dijo: "Si hubo un cambio se decidió desde arriba y la manera de jugar es distinta, intentar armar el juego desde atrás y eso... en el fútbol todas las maneras de jugar son buenas, lo importante es que los jugadores se adapten a la manera del entrenador, hay uno nuevo, que es coruñés, y lo importante es que nosotros intentemos ayudarle para adaptarnos lo máximo posible a su forma de jugar".

En cuanto a cómo le afecta a él ese cambio en la forma de jugar, con mayor presencia en la salida de la pelota, explicó: "Yo jugaba así en Sabadell, era el primer activo desde el principio y a mí me gusta porque significa que tengo que estar más atento en todo momento, estoy más activo, participo en todo momento desde atrás. Antes pasaba más desapercibido porque no jugaban tanto conmigo y es más complicado estar concentrado todo el rato, pero para mí esta manera de jugar es beneficiosa porque me hace estar activo en todo momento".

Tanto la ida como la vuelta se juegan en domingo, lo que ha provocado muchas quejas en ambas aficiones por limitar sus posibilidades de desplazarse al campo contrario: "No tengo esa potestad o fuerza para saber quién decide los horarios, creo que los estadios van a estar a reventar igual, a lo mejor no viajan tantos aficionados de fuera, no sé cuántas entradas van a dar a las aficiones rivales porque ambos clubes tienen muchos socios. El horario es el que es, prefirieron ponerlo en domingo, creo que es la única eliminatoria que se juega en domingo, entonces la expectativa va a estar puesta sólo en nuestra eliminatoria".