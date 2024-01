Ian Mackay llegaba este miércoles puntual, a las 14.00 horas, con rostro serio y junto al equipo de comunicación del Deportivo. El club, tras anunciar el martes a Eric Puerto, había informado de la salida del arquero en un escueto comunicado en redes.



El portero coruñés, sin un papel donde ordenar sus ideas, en una rueda de prensa sin preguntas y ante muchos medios de comunicación, cogía aire y visiblemente emocionado comenzaba su intervención.



Al fondo los capitanes del Depor (él también lo era), Pablo Martínez, Diego Villares, Lucas Pérez y Mikel Balenziaga, además de Jaime, el consejero Álex Bergantiños y el delegado Pablo Barros. Hablaba Mackay, con el corazón, del “día triste” que era para él tras “cumplir el sueño que tienen muchos chavales de Coruña, de defender la camiseta del Depor, el ser capitán”. Con esa naturalidad no eludía el comienzo, para él, de todo “la clave, el día ‘D’, de Castellón. Desde ese día todo cambió, por desgracia. El momento más duro de mi carrera. Pedir disculpas a la gente que se quedó jodida por mis errores, fue una mierda. Soy del Depor desde niño, ojalá no hubiera pasado, pido disculpas”, rememoraba.



También pedía perdón por no haber hablado antes, aunque sí que se había referido a Castalia en su comparecencia del pasado mes de julio, cuando había reconocido que pensó en colgar los guantes: “Me habría gustado decirlo antes, por circustancias no se pudo. Ojalá la afición no se quede con ese recuerdo de mi paso por el Depor”, deseaba el coruñés, agradeciendo el apoyo tras ese día: “Gracias a mi mujer, hijas, familia, amigos, que me apoyaron en ese momento de mierda, me ayudaron a superar el suceso y a esa parte de la afición que me dio su apoyo”. Con respecto a este tercer curso, aseguraba que su idea era quedarse “con la intención de poder darle la vuelta a la tortilla”, pero reconocía que no había salido “como quería.

Acepté el rol de ser capitán y de ayudar en lo que me dejaran y pudiera para lograr el ascenso. No pudo ser así, se corta ese sueño que estaba viviendo, no puedo seguir ayudando desde dentro a que se cumpla, pero seré un aficionado más. Estaré animando a todos mis compañeros, saben que me tienen aquí para lo que sea”, aseveraba.



Un adiós del club, en el que se crío y al que volvió por la puerta grande, que no esperaba: “Me gustaría salir del club de otra manera, dentro del campo. Pido disculpas si no estuve a la altura alguna vez, pero soy un deportivista de los pies a la cabeza y me voy a alegrar de todo lo bueno que le ocurra al Deportivo”, deseaba, disculpándose ante los medios y sus compañeros “por aguantar mis ‘vinagreras’ en las ruedas de prensa”.