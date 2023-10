Lucas Pérez: "No concibo otro Deportivo si no es con Imanol"

El delantero del Deportivo Lucas Pérez ha mostrado su confianza en el técnico blanquiazul, Imanol Idiakez, a pesar de los malos resultados cosechados por el cuadro coruñés en las seis primeras jornadas de la liga 2023-24, en las que ha sumado 7 de 18 puntos posibles y ya tiene una desventaja de nueve respecto al líder, el Nàstic de Tarragona.



"Al míster lo veo muy tranquilo, prefiero ni hablar de él, porque no concibo otro Deportivo, si no es con Imanol. No concibo otra cosa que no sea estar con él hasta final de temporada, cuando logremos el ascenso", aseguró el atacante de Monelos esta mañana en rueda de prensa.



Aunque los resultados se resisten y el Depor únicamente ha sumado un triunfo, el ariete se acoge a las buenas sensaciones mostradas en la mayoría de los partidos disputados hasta ahora para "confiar en ese plan, que es el que nos está haciendo sentir a gusto".



"Lo que tiene que pasar es que el fútbol deje de ser caprichoso y la pelota por fin entre y podamos sumar los tres puntos desde este domingo ya", dijo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Abegondo antes del inicio del entrenamiento para preparar el partido del domingo, ante el Celta Fortuna.



"Sabemos que es contra el Celta y la importancia que tiene, pero ya no para la ciudad, sino también para nosotros para coger esas sensaciones que estamos transmitiendo, nosotros mismos sintiéndolas, que se reflejen de una vez con una victoria y aparte en casa, que no hemos podido ganar y lo necesitamos", añadió sobre el próximo compromiso y lanzó un mensaje tranquilizador: "No vamos a ascender en la jornada 7 ni quedarnos en la Primera RFEF en la jornada 7".



"En los momentos más difíciles es donde más me gusta estar porque es donde mejor me desenvuelvo y afrontarlo con toda la exigencia del mundo porque va a ser un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y viene a un escenario como Riazor y los chicos del Celta quieren demostrarlo para llegar al primer equipo", dijo sobre el choque con el filial celeste.