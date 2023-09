De Lucas Pérez a Maksim Koval

El Deportivo sumó un punto el pasado domingo ante el Teruel en Riazor (0-0) e hizo méritos para llevarse el triunfo a pesar de jugar toda la segunda mitad, y buena parte de la primera, en inferioridad numérica tras la expulsión de Lucas Pérez justo el día de su 35 cumpleaños. La roja directa fue un mazazo para los futbolistas blanquiazules, que sin embargo lograron mantener el resultado e incluso rozar el triunfo.



Evitar la derrota tras una expulsión tan tempranera no es lo habitual y por este motivo hay que remontarse hasta la temporada 2017-18 para recordar la última vez que el Deportivo consiguió sumar en un encuentro con un contexto similar al que se produjo el pasado domingo en Riazor.



Sucedió el 3 de marzo de 2018 y el protagonista negativo de aquella tarde fue el portero ucraniano Maksim Koval. El actual futbolista del Sheriff Tiraspol moldavo no olvidará nunca su aciago debut con la camiseta blanquiazul en un encuentro ante el Eibar en la jornada 27 de Primera División.



Con el Deportivo hundido en la zona de descenso, el técnico Clarence Seedorf decidió darle la oportunidad a Koval, llegado en el mercado de invierno procedente del Dinamo Kiev, y el ucraniano solo duró unos inolvidables 39 minutos sobre el césped de Riazor.



El Eibar se puso por delante en el marcador en el minuto 10 con un tanto del japonés Takashi Inui, que remató a puerta vacía tras una salida precipitada y mal medida de Koval. El Depor logró empatar en el 33 con un gol en propia puerta del meta Dmitrović y en el 39 se produjo la expulsión de Koval. Al arquero se le fue muy largo un control sencillo y, tras salir de su área descontrolado para solucionar el error, hizo una entrada muy peligrosa a Joan Jordán. Roja indiscutible.



A pesar de ello, el Deportivo aguantó el empate frente al Eibar durante 51 minutos, algo menos que los 59 (sin el tiempo añadido) que estuvo el equipo coruñés sin Lucas el pasado domingo. No obstante, el punto no sirvió para evitar el descenso a Segunda División en una campaña en la que tuvieron minutos cinco porteros diferentes: Rubén, Pantilimon, Koval, Tyton y Francis Uzoho.

Otros casos similares

Entre las rojas directas recibidas por Maksim Koval y Lucas Pérez, la primera de la carrera del coruñés, se produjeron otras dos expulsiones de jugadores del Depor antes del descanso pero ninguna de ellas cumple los mismos requisitos.



De hecho, en estos dos ejemplos el resultado final fue favorable al Depor pero el club herculino no tuvo que aguantar el resto del choque en inferioridad numérica debido a una nueva expulsión recibida posteriormente por el adversario.



El precedente más reciente sucedió en el curso 2020-21 en la primera ronda de la Copa del Rey. El Depor marcó el 1-0 en Riazor ante el Polideportivo El Ejido por medio de Héctor Hernández y poco después, en el minuto 33, el central Borja Granero vio la roja directa.



El equipo entonces dirigido por Fernando Vázquez mantuvo el resultado hasta el final pero lo hizo con las fuerzas igualadas desde el minuto 51 cuando expulsaron a Javi Rosa por doble tarjeta amarilla.



Por otro lado, en la jornada 35 de la temporada 2019-20 en Segunda División, el japonés Gaku Shibasaki fue expulsado en el feudo del Elche en el minuto 32. El Depor logró incluso marcar en inferioridad el 0-1, que a la postre sería definitivo, por medio de Hugo Vallejo aunque pudo disputar los minutos finales también contra diez jugadores tras la expulsión de Tekio en el 78.

Expulsiones del Depor en la primera mitad

De vuelta a la 2017-18

Antes del estreno nefasto de Koval con el Depor en la temporada 2017-28, el costarricense Celso Borges fue expulsado en el minuto 33 durante el partido de la jornada 21 disputado en Riazor ante el Levante. El conjunto blanquiazul logró sumar un punto, tal y como hizo el pasado domingo tras la roja a Lucas, pero en aquella ocasión ya se había puesto por delante antes de la segunda tarjeta amarilla recibida por Borges.



Adrián López hizo el 1-0 cuando el partido era un once contra once y Florin Andone aumentó la renta ya en inferioridad. No obstante, el partido se le hizo largo al Depor y el Levante consiguió empatar con un doblete de Ivi (2-2).



Por último, en el inicio de esa misma temporada hubo otra expulsión deportivista en la primera mitad. Fue la del lateral Juanfran Moreno en el minuto 24 de la eliminatoria de de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la UD Las Palmas. El duelo ya iba 0-2 en el momento de la roja y finalizó 1-4 para los insulares demostrando la dificultad de jugar durante más de una hora en inferioridad numérica.