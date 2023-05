Lucas Pérez: "Llegar al playoff con dos partidos ganados con el nuevo entrenador haría mucho a nivel emocional"

Cerrar la liga regular con un triunfo en Pontevedra es la mejor manera que tiene el Deportivo de afrontar el playoff de ascenso. Por la mente de los blanquiazules sólo pasa sumar el sábado el segundo triunfo con Rubén de la Barrera y, así, llegar ilusionados y confiados de cara a la promoción en la que se jugarán el regreso al fútbol profesional.

Esta mañana habló Lucas Pérez en rueda de prensa. El delantero se expresó sobre cómo ha vivido el vestuario blanquiazul el cambio de entrenador, con la salida de Óscar Cano y la llegada de Rubén de la Barrera.

"Los que llevamos años en esto lo llevamos con naturalidad porque no puedes hacer nada. A Óscar y Elías, darles las gracias desde aquí. Fuera de casa no les salieron las cosas, lo hemos intentado, es triste que se haya marchado un entrenador, ellos lo han intentado, pero a veces en el mundo del fútbol pasan estas cosas", explicó el atacante de Monelos.

"Ahora llega una persona nueva a dirigir los entrenamientos, dirigir el equipo, un cambio de aires puede que sea lo que necesitaba el equipo, lo veremos fuera de casa también, que es nuestro talón de Aquiles. La plantilla está con muchas ganas e ilusión, como lo estaba con Óscar, y ahora vamos a Pontevedra para intentar conseguir el objetivo y llegar a un playoff con dos partidos ganados con el nuevo entrenador haría mucho a nivel anímico, emocional. La atmósfera que se creó el otro día en Riazor es la que vamos a necesitar para un playoff que va a ser duro", señaló el artillero coruñés.

El 4-0 de la pasada jornada contra el Algeciras, en el estreno de Rubén de la Barrera en el banquillo, devolvió la ilusión al entorno blanquiazul, pero Lucas es consciente de que la escuadra herculina debe refrendar esas buenas sensaciones a domicilio, donde tanto ha fallado el equipo durante el presente curso.

"Estamos cien por cien en el partido porque las sensaciones del otro día en Riazor son con las que tenemos que llegar al playoff. El partido de Pontevedra es para coger esas sensaciones y llegar preparados al playoff porque el talón de Aquiles que hemos tenido esta temporada han sido los partidos fuera de casa, a ver si por fin podemos coger buenas sensaciones fuera de casa y sentirnos más fiables", reiteró al respecto.

El de Monelos habló también sobre su rol del pasado fin de semana: "Es algo que cuando justo llegó el míster, lo hablamos ese miércoles. Es una posición que también utilicé en el Alavés, cuando llegó Javi Calleja y peleábamos por el descenso, y en esa posición me sentí muy liberado. Siempre he jugado detrás del punta y el otro día me sentí muy cómodo. Él me decía qué necesitaba de mí y me sentí muy a gusto. También tenía por ahí a Villares y a Trilli, por la banda derecha, y creo que hicimos un muy buen papel, muy buen partido".

Lucas reconoció que jugar con máscara "no es lo mejor del mundo".

"La máscara no es lo mejor del mundo, pero ya llevando una o dos semanas de entrenamiento con ella, me voy adaptando. Es verdad que hay que estar más atento a ciertos movimientos del rival o de los compañeros y te tapa un poco la visión. El día del Linares no pude jugar porque me apretaba en las cicatrices, me hinchó la cara y me fue imposible. No es lo más cómodo del mundo, pero a ver ahora contra el Pontevedra y cómo va la fractura", señaló.

Su compañero Quiles también está ejercitándose estas últimas semanas con una máscara protectora: "Él estuvo más parado que yo y tuvo que hacer más trabajos específicos para la condición física. A Quiles con lo que le han puesto en la cara es más difícil que le hundan ese pómulo, pero espero que vuelva lo antes posible al grupo porque es un jugador que necesitamos al cien por cien para el playoff".

Dos futbolistas que, con la llegada de Rubén de la Barrera, han pasado del ostracismo a ser titulares, son Trilli y Yeremay, que jugaron de inicio frente al Algeciras y, además, ofrecieron un gran rendimiento.

"Los llevo viendo muy bien desde que llegué al equipo. Les ha llegado una oportunidad y tienen que aprovecharla, agarrarla. Considero que están preparados y tienen que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido. Si aprovechan la oportunidad, todos nos vemos beneficiados por eso", argumentó.

Lucas se pronunció sobre una de las diferencias de juego con el nuevo preparador, la salida de balón desde atrás, que gana mucho más protagonismo con De la Barrera.

"Son maneras de ver el fútbol a la hora de la salida, tanto con los centrales, como con el portero y laterales. Creo que los jugadores de arriba tienen capacidad de adaptarse tanto a lo que pidió Óscar en su día como a lo que pide Rubén de la Barrera. El otro día ya se plasmaron ciertas ideas, aunque todavía había pasado poco tiempo, pero a nivel de adaptación también es bueno que los jugadores nos conocemos desde hace meses. Pienso que la calidad individual que tiene la plantilla se puede adaptar tanto a lo que pedía Óscar como a lo que pide ahora Rubén, y el míster nos lo dice él mismo, que cuando nos pone jugadas, le sorprende que las tengamos tan interiorizadas", reveló.

Suerte al Racing de Ferrol en su lucha por el ascenso directo

Por último, mandó un mensaje de ánimo al Racing de Ferrol en su lucha por el ascenso directo, ya que el cuadro ferrolano es líder y depende de sí mismo para sellar el regreso al fútbol profesional en la última jornada de liga.

"Toda la suerte para el Racing, es un equipo gallego, desearle lo mejor y que tengan toda la suerte del mundo. Nosotros lamentablemente no nos lo hemos ganado, pero que ellos lo consigan y luego nosotros, que logremos el ascenso en el playoff y que también vuelva el Lugo la próxima temporada", sentenció.