Lucas Pérez: "Estamos ahí y no lo podemos dejar escapar"

Lucas Pérez fue distinguido con el trofeo Estrella Galicia al mejor jugador de enero en el Deportivo y valoró la situación actual del equipo. Da importancia a los dos próximos partidos fuera de casa con el objetivo de ponerse líder y seguir el camino hacia el ascenso directo. "Estamos ahí y no lo podemos dejar escapar", señaló.

"Es muy bonito que la afición me reconozca el trabajo, es ilusionante para seguir en esta línea de hacer goles, sumar puntos y lograr el ascenso", indicó a los periodistas.



El delantero reconoció que el triunfo ante el Mérida "sabe muy bien porque los demás resultados además se dieron a favor"



"Una jornada parece que vas a sumar tres puntos y te empatan en el descuento y en este partido conseguimos los tres", precisó.

Aclaró, tal y como apuntó este diario, que no está apercibido de sanción, "No cuentan las tarjetas con el Cádiz; es otra competición", expuso.



Ahora hay que mejorar a domicilio. "Fuera tenemos que dar ese plus. Vienen dos partidos complicados, tenemos que pensar en nosotros mismos. Ganando se puede pelear por el primer puesto. A todos los equipos les está costando mucho", recordó.

La categoría está igualada. "Seguía mucho esta liga. El Córdoba parecía que arrollaba, ahora con un bache y por debajo del Depor. Esto lo que tenemos que hacer. Más en la segunda vuelta, con todo más apretado y más difícil conseguir los puntos", advirtió.



Esto es lo mejor y peor que ha encontrado en su vuelta a casa: "Lo mejor, la ilusión de la gente y que los compañeros me han recibido muy bien. Eso es lo que más le ha gustado. A mejorar, fuera de casa".



"La ambición es desde el primer partido, tiene que ser la misma en casa y fuera, la de ganar", añadió.

En su opinión, esto es lo que falta fuera de casa: "Principalmente no es lo mismo para el rival jugar en Riazor que en su casa. El Deportivo es una motivación extra. Se nota en todos los campos a los que vamos".

Ahora, Matapiñonera. "Ya jugué allí con Atlético y Rayo. Es un buen campo. Quién sabe si se dan los resultados podremos ponernos en la posición que queremos", dijo con la ambición de ser primero.

El Deportivo se reforzó en el mercado invernal y el último día contrató a otro delantero, Arturo Rodríguez. "He jugado en banda, arriba solo, con otro al lado... Hay que conocer a Arturo, adaptarnos y coger ese feeling. Todos nos van a ayudar. Mira Peke que hizo la jugada más importante ante el Mérida. Necesitamos a todos metidos", sostuvo.

Lucas consideró que es el momento de ser el faro de Primera Federación. "No me sorprende la categoría, cada vez más igualada. A nivel personal no me sorprende, ya me lo esperaba, vi el nivel de los equipos en Copa y amistosos. Lo único que quiero decir es que es una competición muy difícil y no va a ser fácil, pero estamos ahí cerca y no lo podemos dejar escapar", señaló.