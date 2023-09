Lucas y su ‘cumple’ amargo

“Me pasa el día que cumplo 35 años y no lo olvidaré, no estoy orgulloso. No valen las excusas de que el jugador del Teruel viene a chocarme. No he representado los valores del deporte y del Depor”, admitía Lucas Pérez en la comparecencia de prensa postpartido, tras el empate sin goles contra el CD Teruel.



El delantero, que posaba sonriente en la previa con Irving en brazos, se marchaba cabizbajo tras ver la roja directa por una patada sobre Arnau, sin mediar el balón, posterior a que este le hubiese propinado un codazo. La primera roja directa en su dilatada carrera, que le puede costar hasta dos partidos de suspensión, además de una multa económica. No obstante, no se esperan que sean más debido a la redacción del acta por parte de Jaime Ruiz Álvarez.

Sin el comentario



El trencilla asturiano, que encendió a la grada e incluso al banquillo local, con su irregular manera, en ocasiones, de impartir justicia, redactó lo siguiente en lo tocante a la acción en la que Lucas vio la cartulina roja. “(...) fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario sin estar el balón a distancia de ser jugado”.



No se refirió, no obstante, al comentario que le hizo el atacante coruñés en el momento en el que fue amonestado y que él mismo desveló este domingo en la zona mixta de Riazor.

“Veo que el árbitro viene corriendo a expulsarme y le dije que no sabía que tenía tantas ganas de echarme”, comentaba el ‘nueve’ blanquiazul. También le salva a Lucas de una sanción mayor el hecho de que no se incluya su acción como juego brusco o grave o falta de extrema violencia.



La conclusión de todo lo ocurrido este domingo contra el cuadro turolense es que el Deportivo no podrá contar de cara al encuentro con Unionistas ni con Lucas, ni con Yeremay, esta última ya conocida, debido a su lesión de larga duración. A estas habrá que sumar, presumiblemente la de Salva Sevilla, mientras que habrá que esperar a ver qué ocurre con Pablo Valcarce, ausente ayer con permiso del club.

Lo que está claro es que este último cumpleaños, algo amargo, es algo que Lucas Pérez no olvidará.