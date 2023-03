Lucas, con fiebre, tampoco entrenó hoy

Lucas Pérez continúa sin entrenar con el equipo esta semana, en la que el Deportivo afronta uno de los partidos claves de la temporada. El delantero coruñés, que ayer se ejercitó al margen, no participó en el entrenamiento de hoy, debido a que sufre un proceso febril.

Los 39 grados de fiebre del ariete de Monelos le impidieron prepararse de cara al enfrentamiento del domingo con el Celta B.

A pesar de su ausencia tanto ayer como hoy, el portero Ian Mackay se mostró convencido de que Lucas llegará en condiciones al duelo con el filial celeste.

"Yo cuento con que va a estar. No me entra en la cabeza que no vaya a estar. Estamos a jueves, quedan tres días aún, así que no tengo ninguna duda de que va a estar en el campo", aseguró Ian Mackay en rueda de prensa.

Precisamente, el portero sustituyó a Lucas en la sala de prensa de Riazor, ya que estaba previsto que fuera el delantero quien hablara hoy ante los medios de comunicación.