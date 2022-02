El Liceo recibe al Igualada con la baja de Carballeira

El Deportivo Liceo vuelve hoy al Palacio de los Deportes de Riazor para recibir al Igualada, un rival propicio para “seguir sumando de tres en tres”, desea Juan Copa, antes de centrarse en dos compromisos mucho más exigentes: Reus (19 de febrero) y Barça (5 de marzo).



El técnico coruñés no podrá contar con César Carballeira, que cumple un partido de sanción por acumulación de tarjetas azules y se une a la ausencia ya conocida de Maxi Oruste, todavía en proceso de recuperación por una pubalgia.



Copa tendrá a su disposición a solo siete jugadores de rotación (Dava Torres, Marc Grau, Jordi Burgaya, Àlex Rodríguez, Roberto Di Benedetto, Jordi Adroher y Nanu Castro, éste último del filial), además de los dos porteros (Carles Grau y Martín Garaboa).



No es una novedad para el Liceo, que encadena cinco victorias desde que empezó 2022 (Manlleu, Girona, Lleida, Calafell y Voltregà), todas menos una con siete jugadores de pista en la convocatoria.



Se ha sabido sobreponer a las bajas el equipo coruñés. Dentro ya del último tercio de temporada regular (faltan nueve partidos), está pendiente de recuperar a Maxi para el tramo decisivo, ante un inminente anuncio para jugar en Europa y con la Copa del Rey y los ‘playoffs’ de la OK Liga a tres meses vista, aunque esa será otra historia.



Hoy espera el Igualada, un equipo de la parte media-baja de la tabla. Noveno clasificado con 17 puntos, el miércoles dio un paso importante con una importante victoria en casa contra el Caldes (4-2). Lejos de su pista es un rival menos peligroso: suma cinco derrotas por solo dos triunfos (Alcobendas y Girona) y un empate.



El cuadro de Xavi García es el tercero la categoría que encaja más goles (77), solo superado por el colista Alcobendas (83) y el Manlleu (82). En la faceta ofensiva destaca Gerard Riba, máximo anotador con 16 dianas.



Precisamente el ‘pichichi’ del Liceo, Dava Torres (21 tantos), y el técnico Juan Copa recibirán hoy el premio al MVP y mejor entrenador del mes de enero en la OK Liga.