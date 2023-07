El Liceo se medirá en semifinales de la Supercopa contra el Reus

El Deportivo Liceo 2023/24 dará sus primeros pasos en competición oficial el sábado 23 de septiembre contra el Reus Deportiu en las semifinales de la Supercopa de España. Así lo ha querido el sorteo de todas las competiciones nacionales que la Real Federación Española de Patinaje realizó en el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, en Barcelona.

El Liceo disputará la primera semifinal de la Supercopa contra el Reus, anfitrión del torneo que abrirá la temporada en el Palau d’Esports de la localidad tarraconense. Se repite el enfrentamiento de la pasada edición, con derrota del equipo coruñés por 2-4 contra los rojinegros. La segunda semifinal enfrentará al Barça, campeón de la última OK Liga y la Copa del Rey, y el Calafell, tercer clasificado de la competición doméstica. Los ganadores de las semfinales se verán las caras en la final un día después, el 24 de septiembre.

OK Liga

El Liceo también conoce su primer enfrentamiento en la OK Liga 2023/24: será el Igualada, precisamente el rival que eliminó en los cuartos de final de los últimos playoffs, un partido previsto para el sábado 30 de septiembre a las 18 horas en Riazor. En la primera jornada de la competición doméstica destacan otros duelos como el Barça-Reus o el Caldes-Noia.

El primer Clásico de la temporada será el 18 de noviembre en el Palau Blaugrana, mientras que la visita de los azulgrana a Coruña tendrá que esperar hasta el 9 de marzo del próximo año, en la jornada 22. La fase regular de la OK LIga terminará el 27 de abril con otro partido del Liceo como local ante el Noia.

Seis coruñeses más

Otros seis coruñeses conocieron ayer su calendario en las competiciones nacionales del hockey patines nacional. Es el caso del HC Coruña, que debutará en la OK Liga Iberdrola contra el Cerdanyola, el 8 de octubre.

El Dominicos y los recién ascendidos Ordes y Escola Lubiáns de Carballo no empezarán la OK Plata hasta el 21 de octubre, mientras que el Cambre, en OK Plata femenina, y el CDM, en OK Bronce, también arrancarán el 7 de octubre.