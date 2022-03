El Liceo femenino golea y suma la sexta victoria consecutiva

El Deportivo Liceo femenino suma y sigue. En su mejor momento de la temporada, encadena seis triunfos: Sant Cugat, Bigues i Riells, Girona, Manlleu, Telecable y, ayer, Cerdanyola. El equipo coruñés, ya clasificado para la Copa de la Reina, se afianza en la séptima posición de la OK Liga con 28 puntos en 17 partidos.



El encuentro fue una demostración de la fórmula liceísta: trabajo, solidez y don de la oportunidad. Sobrevivió a una primera pelota parada de Gemma Solé antes de que Adriana Soto, con un espectacular reverso, abriese la lata.



Cinco minutos después, María Sanjurjo amplió la renta del equipo que dirige Stanis García al culminar un contragolpe llevado por Alba Garrote y la propia Sanjurjo. Con el 2-0 se llegó al descanso después de una doble intervención de Viki Caretta ante Gemma Solé.



No cambió el paisaje después de pasar por los vestuarios. El Liceo sentenció con un tanto de Cris Diz tras una asistencia de María Sanjurjo y otro de Adriana Soto, al transformar un penalti. La argentina, máxima goleadora liceísta, suma ya 22 tantos en su primera temporada con la camiseta verde y blanca.



La reacción del Cerdanyola llegó tarde. El equipo visitante recortó distancias con dos goles de Joana Xicota, pero no fue suficiente para inquietar a un Liceo que aprieta la lucha por la quinta posición. El Cerdanyola es el quinto clasificado con 31 puntos, dos más que el Igualada, sexto, y tres por encima del Liceo.



Más lejos están los puestos que dan acceso a los ‘playoffs’ por el título. El Palau de Plegamans, cuarto con 40, marca labarrera, y será precisamente el próximo rival del Deportivo Liceo, el domingo 20 a las 13.15 horas.













LICEO 4- 2 CERDANYOLA DEPORTIVO LICEO: Viki Caretta; María Sanjurjo, Alba Garrote, Lara Yáñez, Adriana Soto –cinco inicial– Ale Martín, Luchy Paz, Lucía Yáñez, Cris Diz.

CERDANYOLA CH FENÍE ENERGÍA: Mariona Surós; Joana Xicota, María Figuerola, Adrian Gutiérrez, Gemma Solé –cinco inicial– Laia Pera, Ariadna Carrión, Abril Batlle.

GOLES: 1-0, min.13: Adriana Soto. 2-0, min.18: María Sanjurjo. 3-0, min.31: Cris Diz. 4-0, min.37: Adriana Soto. 4-1, min.39: Joana Xicota. 4-2, min.46: Joana Xicota.

ÁRBITRO: Lorenzo Bosch. Mostró tarjeta azul a María Sanjurjo y Adriana Soto, del Liceo; y a Adrian Gutiérrez, del Cerdanyola.