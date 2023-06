El Liceo cede el título con una derrota de campeón no exenta de polémica (3-6)

Se acabó lo que se daba. La resistencia del Liceo llegó hasta el tercer partido de las finales. Ante unas 3.000 almas que tiñeron de verde el Palacio de Riazor, el equipo coruñés se topó otra vez con el Barça, campeón de la OK Liga en un tercer partido resuelto con polémica y una tangana innecesaria que provocó el visitante Sergi Fernández con un manotazo a Pol Manrubia.



La derrota no empaña una gran temporada del Liceo, que defendió el título hasta el último aliento. Con siete cambios de cromos respecto a la plantilla que levantó el trofeo hace un año, el equipo coruñés superó todas las expectativas: llegó a la final de la Copa del Rey, también con derrota ante el Barça, acarició el pase a la Final a ocho de la Champions y tuteó a los azulgrana en la eliminatoria por el título de la OK Liga. El marcador del último partido (3-6) y el global de la serie (3-0) no reflejan la competitividad sobre la pista.

Ventaja efímera



El paisaje de las finales cambió en sólo cuatro minutos, los que tardó el Liceo en abrir la lata. El francés Bruno Di Benedetto culminó por todo el centro una asistencia de Dava Torres en una rápida transición.



Por vez primera en la eliminatoria, el equipo coruñés se puso por delante en el marcador. La alegría duró poco. Reaccionó el Barça en una acción detrás de la portería. Pau Bargalló le robó la cartera a Di Benedetto y asistió a João Rodrigues, que definió a placer.



Se levantaron del golpe los verdes, como siempre. Manrubia y Fabri Ciocale probaron la resistencia del muro Fernández, que las para casi todas, con el casco, las manoplas o las guardas, le da igual.

De área a área



De área a área, Bargalló se recorrió media pista y encontró un pasillo para batir a Serra. 1-2. Como de costumbre, el equipo coruñés reaccionó en el acto con una jugada larga que llevó la bola por toda la pista hasta la derecha. Allí estaba Pol, que telegrafió una asistencia interior para Bruno, con la caña lista para embocarla. 2-2 y partido nuevo.



En la segunda mitad, el Liceo golpeó primero. Después de un remate cruzado de Bargalló, los verdes lanzaron el contragolpe, Sito Ricart habilitó a Bruno y el francés culminó su ‘hat-trick’ particular.



Faltaba la polémica.Y no tardó en llegar. El exliceísta Marc Grau provocó un penalti más que discutible –se estaba cayendo cuando pisó el área– que encendió a la grada. El factor ambiental y un enorme Martí Serra le ganaron la partida a Hélder Nunes.

Bola parada y polémica



Con nueve faltas para cada equipo, los barcelonistas cometieron la décima primero. Fue por una simulación de Grau. Àlex Rodríguez, en su despedida, buscó el chut directo, pero ahí estaba Fernández, otra vez.



La décima del Liceo llegó poco después y Bargalló no desaprovechó la ocasión. Amagó, zigzagueó y finalmente la picó por encima de Serra. El partido se abrió y el ‘8’ lo remató en una contra cuando la grada y el banquillo coruñés reclamaban penalti sobre Bruno.



Con 3-4 y 5:25 en el reloj no se jugó mucho más. El Liceo acabó con cinco jugadores de pista, pero las prisas y la fatiga le nublaron las ideas. El Barça ensució el final con un gol cuando Tombita estaba tirado sobre el parqué, una tangana y tres tarjetas rojas. Hay que saber perder, dicen, pero sobre todo hay que saber ganar.