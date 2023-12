Liceo-Barcelos: fin de año con noche de Champions en Riazor

Nadie necesita el parón navideño como el Deportivo Liceo. Lejos de su mejor momento en la OK Liga, con el billete de la Copa del Rey todavía pendiente y a la espera de recuperar a los lesionados Dava Torres y Bruno Saavedra, el equipo coruñés afronta hoy su último partido del año. Será el primero de la WSE Champions en el Palacio de Riazor. Enfrente, el decano de Portugal, todo un Óquei Clube de Barcelos.

Con sólo una victoria y cinco goles a favor en los últimos cinco partidos, cuatro en la competición doméstica y uno en Europa, el Liceo está deseando parar, pero no tanto como hacer un gran partido para levantar el ánimo, de puertas para afuera y, sobre todo, para dentro.

Tras caer en la primera jornada contra el Barça (8-2), el equipo verdiblanco no puede fallar en casa, más aún contra un rival que empezó ganando (2-1 al Forte dei Marmi), si no quiere complicarse sus opciones de clasificación para la Final a Ocho, una fase de eliminatorias que no juega desde 2012, la última vez que se proclamó campeón de Europa. Hay que remontarse unos cuantos años más (31) para recordar la primera y única Champions del Barcelos.

Un grande en decadencia

Con tres títulos de Liga y cuatro de Copa en sus vitrinas, entre otros, el decano portugués no levanta un gran trofeo desde la CERS en 2017, sin contar la Elite Cup en 202.

Bajo la dirección técnica de Paulo Freitas desde 2022, vive hace ya tiempo a la sombra de los grandes. El pasado curso cayó en las semifinales por el título de la liga portuguesa y en cuartos de final de la Copa y la Champions.

En la presente temporada marcha quinto en la fase regular de la competición doméstica por detrás de Sporting, Oliveirense, Porto y Benfica. Suma 55 goles, sólo superado por los Leões (56) y los mismos que los Dragões, prueba de su enorme potencial ofensivo.

Nombres propios

Sin el argentino Darío Giménez, lesionado, los jugadores a seguir del Barcelos son Miguel Vierinha, máximo anotador con 14 dianas en liga y una en la Champions, Alvarinho Morais (13 tantos) y Miguel Rocha (9) o los argentinos Danilo Rampulla, máximo asistente con 10 pases de gol, y Conti Acevedo, titular con la selección que ganó el Mundial en 2022.

El último precedente fue un test de pretemporada el pasado agosto con victoria lusa (4-2). El otro más reciente, de carácter oficioso, fue en la fase de grupos de la Golden Cup de Riazor, con triunfo coruñés en un duelo espectacular (8-4). Hoy la cosa va más en serio.