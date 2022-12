El Leyma se da un atracón antes de Navidad

El Leyma Basquet Coruña dio a su afición la última alegría en vivo del año que se acaba, con un triunfo claro –más e lo pueda parecer–, cimentado en los periodos intermedios, donde firmó un parcial de 62-42.



Arrancó el último partido de este 2002 en Riazor con mucho acierto. En ambos bandos. Los se Sergio García empezaron castigando desde el poste bajo y los de David Mangas, desde el arco. Concretamente Marín, que pasó por el aro sus tres primeros lanzamientos desde la larga distancia, para dar la máxima ventaja al conjunto cántabro (7-13).



El Leyma, que no lo probó hasta pasados los tres minutos y medio, aceptó el reto de sumar de tres en tres. Abrió el fuego Barrueta y le siguió Aleix Font, que con su primera canasta del encuentro le devolvió la delantera a los locales (22-19). Un ex de la casa, Dago Peña –algo pasado de peso– firmó el primer triple visitante no convertido por Marín y una canasta de Nwogbo cerró el primer acto (24-22).

A volar

Una apertura donde a Filipovic le costó dar con el ritmo en la dirección. El ingreso den pista de Jakovics dinamizó el ataque naranja. Y no solo eso. Dos triples suyos en un espacio de 20 segundos, el segundo tras un robo y una salvada milagrosa de Font, dieron alas al Leyma, que, no podía ser de otra forma, echó a volar.



Galán se sumó al despegue: 8 puntos seguidos en poco más de un minuto para poner los dobles dígitos de renta por primera vez (43-32). Y la cosa no paró ahí. Una canasta de Harrar fue lo único positivo para el Estela en esta fase, mientras recibía... 22 puntos de todos los colores.



Un triple de Filipovic, que colocó el superávit al borde de la veintena (55-36), pareció relajar antes de tiempo a los naranjas, que perdieron 4 puntos de esa renta antes de un descanso al que llegaron con un fantástico 9 de 13 en triples.



Si en el primer cuarto la batalla anotadora la libraron Barrueta (8 tantos) y Marín (11), en el tercero se enzarzaron el alero visitante (8) y Aleix Font (13). Todo ello después de que el Estela por fin encontrase producción interior, con el exnaranja Bulic y, en menor medida, con Harrar. Llegaron los de Mangas a bajar de la decena de déficit (61-53), obligando a Epifanio a parar el encuentro.



Tras el tiempo muerto empezó el recital de Font. Primero, con un parcial de 5-0, que hizo que Mangas hiciese lo mismo que su homólogo un ratito antes. Un tiempo muerto sin incidencia. Porque un tal Aleix iba sin cadena. Dos triples más de el escolta catalán devolvieron la paz a Riazor (72-58).



No parecía el momento de darle un descanso. Sin embargo, el efecto lanzadera era ya imparable. El Estela amagaba, el Leyma pegaba. De dos en dos. Cuatro puntos consecutivos de Simeunovic, los segundos culminando una exquisita jugada colectiva prácticamente al primer toque, mantuvieron la distancia. Bulic, con una tacada de 5 puntos, agotó el crédito del equipo visitante, que inmediatamente recibió el contragolpe: parcial de 9-0 para clausurar el tercer acto con un marcador digno ya de un final de partido (86-64).



Los 10 minutos finales solo sirvieron para que el Leyma elevase a 24 su máxima ventaja (88-64) y su rival, batido minutos antes, tirase de orgullo para evitar una humillación. Ah, y para que la grada, que presntó un magnífico aspecto, descontase los segundos hasta el punto 100. El honor lo tuvo Galán, a 111 segundos del final de su mejor partido como jugador naranja.