Leyma Coruña, ganar y esperar milagros

El Leyma Basquet Coruña necesita ganar hoy al Amics Castelló para mantener vivas unas opciones de conseguir la ventaja de campo en cuartos de final de los playoffs, que, no obstante, no pasan solo por sus manos.



Pasan por otros dos partidos: Girona-Estudiantes y Oviedo-Melilla. Dos triunfos locales prácticamente abocarían a los naranjas a terminar la fase regular por debajo del deseado quinto puesto.









Aún sin playoffs





El rival de hoy, actualmente ubicado en la novena plaza, todavía no se asegurado el billete para la postemporada. Sus enemigos son el HLA Alicante, con un triunfo menos pero el averaje particular ganado; el Real Valladolid, también con uno menos y el particular perdido; y el Gipuzkoa, al que superó a domicilio por 69-77 y recibirá en la última jornada.



El grupo que entrena Toni Ten llega a la cita tras dos derrotas seguidas, en Valladolid y contra el líder, el Granada, al que exigió mucho antes de ceder por 69-73, mientras que el Leyma lo hace tras caer ante el Prat (83-79) en un duelo que de haberlo ganado le habría dejado más sencillo el camino a su segundo objetivo del curso.



Ten maneja una plantilla algo corta de jugadores efectivos, y que a los 5 minutos del partido de la jornada inaugural perdió para toda la temporada a su máximo anotador del curso 20/21, Edu Durán, a causa de una grave lesión de rodilla. Sin el escolta madrileño, las riendas ofensivas las llevan el alero Calvin Hermansson (15.3 puntos, con 40./% de acierto en triples) y el ala-pívot Fred Stutz (15.4 y 5.5 rebotes), con apoyo sólidos como los de los pívots Davis Rozitis (9.1 y 4.5) y Kai Edwards (5.7 y 4.8), el ‘4’ Jorge Bilbao (7.8 y 4.5) y los bases Joan Faner (7.9 y 4.0 asistencias) y Óscar Alvarado (6.5 y 3.9).



El punto débil del conjunto levantino está en la defensa, la peor del top-10 de la clasificación. Los fuertes son los tiros libres, faceta en que lidera el ránking liguero, con un 77.7% de acierto, y que podría ser determinante en caso de final apretado, ya que el Leyma, con el 69.1%, es el peor de la competición; y el pase decisivo: con 17.0 asistencias de media es el Nº1 de la segunda categoría del baloncesto español. Ambos equipos presentan un dato curioso: aunque están fuera de los cinco primeros de la tabla, los de Sergio García tienen la tercera valoración conjunta más alta y los de Toni Ten, la cuarta.









Controlar el rebote





Para los hoy locales, entre los que nos estarán el lesionado Zach Monaghan y el desvinculado Kadre Gray, es vital que Nick Ward esté recuperado plenamente de los problemas físicos que le llevaron a hacer la pasada jornada su peor partido del curso. También ganar el rebote. Hacer números como los de Prat, donde los naranjas se dejaron capturar 18 rechaces en su aro y acabaron casi doblados (41-22) en el total, sería catastrófico ante un Castelló que se maneja bien en esta faceta, tanto en su aro como en el contrario.