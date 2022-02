Leyma Coruña - CB Prat | El peligro viene de fuera

El Leyma Basquet Coruña inicia esta tarde una serie de tres partidos clave para volver a la zona alta de la tabla, el correspondiente a la jornda 15, aplazada casi al completo a causa de la Covid-19, ante el CB Prat, equipo vinculado al Joventut de Badalona.



Los pupilos de Sergio García reaccionaron a la derrota en Riazor ante el Granada con una autoritaria victoria, pese al susto final, en Castelló, donde mostraron una versión más acorde a la realidad de uno de los aspirantes al ascenso.









Imprevisible





El rival podría calificarse de imprevisible, como suelen serlo todos los equipos con gente joven de la cantera de clubs de ACB. El grupo que entrena Josep María Berrocal desafía a la lógica: cinco de sus siete victorias han sido a domicilio. La última, el 28 de enero, en Palencia, ante un conjunto con marca de 10-6.



Sin embargo, en su siguiente compromiso cedieron en casa (85-89) ante un Girona huérfano de Marc Gasol. Fue su último partido, ya que el siguiente, en Oviedo, fue aplazado por un brote de Covid-19 en el equipo astur. El Leyma presenta en Riazor un escueto balance positivo de 5-4.



Además, el Prat rozó la gesta (73-72) en la pista del Estudiantes y a finales de diciembre apretó al Granada, que acabó venciendo por 64-68 gracias al 16-21 del último cuarto. Su mejor racha es dos victorias seguidas, ambas a domicilio, las conseguidas a finales de enero en Huesca y la mencionada en Palencia.



El conjunto catalán es el peor equipo de Oro en el rebote defensivo (el único que no llega a la 20 capturas de media) y el Leyma es tercero en el ránking de ofensivos. Por ello se antoja clave que el BC cargue el rechace en el aro del rival, que como titular tiene a un pívot de dos metros raspados, Andrés Ibargüen. Los otros interiores tienen más centímetros, el letón Kriss Helmanis y el hungaro Zsombor Maronka, ambos con 210, pero están mucho más verdes que el internacional colombiano.



Es la ventaja más pronunciada a favor del Leyma, que domina al ‘filial’ de la Penya en todos los apartados estadísticos principales menos dos: en porcentaje de acierto en tiros libres y en balones perdidos, faceta esta en la que los pupilos de Josep María Berrocal lideran el ránking.



Otra punto relevante estará en mantener la puntería desde la larga distancia, una suerte en que el Prat es uno de los peores de Oro. Su mejor lanzador es un ala-pívot, Adriá Domenech (40.5%), mientras que su base titular y máximo anotador, TJ Crockett (12.7 puntos de media), presenta un paupérrimo 20.4%. El viejo rockero y antaño francotirador letal March Blanch (40 años), no llega al 30%. Cuando el Leyma lanza por encima del 40%, su balance es de 6-2.



Armau Parrado (11.3) e Ibargüen (10.5) son los otros jugadores del Prat que promedian dobles dígitos. El base suplente, Sergi Costa (9.4, 3.3 rebotes y 4.0 asistencias) es el cuarto poder en ataque, y también uno de los tiradores de tres más fiables (35.8%).



El Prat se presenta sin el base Pol Olivier, operado recientemente de lesión en un dedo del pie derecho, y el Leyma jugará sin el lesionado Ashey Hamilton y sin Chris-Ebou Ndow, ya que no pertenecía al equipo en la jornada 15.