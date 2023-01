Lebedenko: "Desde que vine a España buscaba un club top y lo he encontrado ahora"

Orest Lebedenko fue presentado este miércoles por el Deportivo antes del entrenamiento matinal, con seis grados en la Ciudad Deportiva de Abegondo, las instalaciones que veía desde la A6 cuando se desplazaba de Lugo a A Coruña. La miraba con ojos de deseo. Ahora, lo ha visto cumplido.

"El Deportivo es un gran club, un club top en España. Estoy muy contento", indicó sobre su fichaje por el Depor cuando le quedaba media temporada de contrato con el Lugo en Segunda División.

Baja un peldaño, pero solo en la teoría. "Lo voy a dar todo para triunfar aquí. Todos sabemos el objetivo, dónde tiene que estar el Depor. Voy a dar todo para ganar cada partido", prometió.

"Me da igual la categoría. Vine al Depor, no a la categoría. El Depor no tiene que estar aquí. En pocos años va a estar en Primera", auguró.

"Desde que vine a España buscaba un club top y lo he encontrado ahora. Tengo mucha alegría. Cuando venía a Coruña pasaba por la ciudad deportiva, la veía desde la carretera y ahora estoy aquí. Lo quiero dar todo", aseguró.

Lebedenko dijo que se encuentra "más cómodo con tres centrales y toda la banda libre", pero aclaró que se puede "adaptar a jugar con cuatro".

Se consideró "bastante rápido, técnico y explosivo" y de sus primeras sensaciones en el Depor dijo que en la plantilla "hay buen nivel".

"No he visto muchos partidos, pero hay mucho fútbol y calidad en los jugadores", advirtió.

Atrás deja el club que le abrió las puertas del fútbol español, el Lugo. "Al Lugo tengo mucho cariño. Estoy muy agradecido. Fue mi debut en España y fue difícil también dejarlo, mi primer club, buenas personas, fue una temporada maravillosa la pasada pero es fútbol y muy contento aquí", dijo.

En la temporada actual, en cambio, apenas jugó. "Si no juego también es decisión del entrenador. Tener confianza te hace estar más tranquilo en el campo", comentó.

Del conflicto que vive su país, explicó que "al principio" le "costó mucho".

"Estuve tres semanas llorando cada día, era muy incómodo, perdí mucho peso, tengo mucha preocupación por mi gente", reconoció Lebedenko, que la semana pasada estrenó paternidad.