Laracha-Club do Mar: Final inédita en Riazor

Tan inédita como inesperada. La final de la Copa de A Coruña 2022, que reúne a dos de los tres equipos del Concello de A Laracha, resolverá esta noche, sobre las 22.00 horas, el gran dilema: Laracha o Club do Mar. Con más o menos facilidades en el cuadro, los dos equipos han llegado a la final por méritos propios dejando en el camino a un buen puñado de aspirantes; los últimos, el pasado domingo en semifinales, Olímpico y Carral.





El Laracha de Alejandro Álvarez, que esta tarde (20.00 horas) en un escenario idílico como Riazor encarará su último partido como entrenador rojiverde, tiene la oportunidad de terminar una temporada dura por el descenso a Primera Galicia con sabor dulce si es capaz de ganar al Caión.





Una baja rojiverde

El Laracha, que no tocaba la Primera Regional desde hace 30 años (temporada 1991/92), afronta con mucha ilusión la final de Copa y con una baja: la de central Moisés, que se retiró lesionado el pasado domingo en la semifinal contra el Olímpico. Alejandro recompuso el equipo situando al lateral izquierdo Noé como central y dio entrada a Lage, una de las opciones que podría manejar hoy contra el Club do Mar.





Para plantarse en la final, el Laracha no lo ha tenido nada fácil a pesar de que su parte del cuadro era bastante más sencilla que la de otros equipos de Preferente como Paiosaco, Betanzos o San Tirso. En la primera ronda no estuvo cómodo (1-2) ante un Atlético Castros que ha descendido a Tercera Galicia. Ante otro equipo de Tercera, el Sporting Burgo, el Laracha solo fue capaz de avanzar en la tanda de penaltis. En cuartos de final doblegó al Meicende, que ha descendido a Segunda Galicia, por la mínima: 1-2. Por último, el pasado domingo tuvo que sufrir de lo lindo ante el Olímpico en Vilaboa.





Después de llegar al descanso con ventaja de 1-3 gracias al hat-trick de Totó, se vio muy superado por el Olímpico, que mereció empatar e incluso dar la vuelta a la eliminatoria pero el 2-4 anotado por Pape fue casi definitivo. Con el 3-4 acabó pidiendo la hora pero se metió en la final, que era de lo que se trataba.





Club do Mar

La del Club do Mar ha sido una temporada de altibajos pero está terminando de la mejor forma posible. Empezó la liga (Primera Galicia) de forma discreta, pero una espectacular racha llevó al equipo de Caión a zona de fase de ascenso a Preferente. Una serie de malos resultados provocó que tuviese que jugar por no descender y no ató la permanencia hasta la última jornada.





En Copa parecía tenerlo prácticamente imposible por la dificultad de los emparejamientos pero encontró su punto más competitivo y doblegó al gran favorito Paiosaco (2-0) y al no menos candidato San Tirso en los penaltis. En semis se cargó al Carral (2-0) y está en Riazor para volver a ganar.