Lapeña: "Tenemos que gestionar nuestros pensamientos fuera de casa"

El central del Deportivo Adrián Lapeña analiza el porqué de la bajada de rendimiento fuera de casa y considera que es más un aspecto mental, que a la postre acaba afectando en el desempeño del equipo blanquiazul en el campo. Un hándicap a subsanar de cara al encuentro que le enfrentará este domingo en A Malata al Racing de Ferrol.

1 Aspecto emocional que influye

“Es un tema emocional. Tenemos una situación en la que no estamos consiguiendo sacar los partidos adelante fuera de casa, pero tiene más que ver con un tema emocional nuestro. Cuando se dan situaciones que no nos gustan entramos en un bucle por el contexto que estamos generando por no ganar fuera de casa”, explica y cree que lo tienen que hacer es “mirar dentro de nosotros mismos, tratar de gestionar los pensamientos fuera de casa y hacer como en Riazor. Aquí nos sentimos fuertes (en casa), pudimos remontar el partido (contra el Fuenlabrada) dos veces y ganar de forma abultada. Tenemos que trasladar eso a los partidos fuera de casa”, pidió durante su comparecencia de prensa telemática.



2 No dejarse llevar por el contexto

El Depor solo ha ganado cinco partidos este curso a domicilio y Lapeña admite que, al final, esa inercia es algo que les acaba afectando y que supone un problema para afrontar las dificultades que se dan en esos encuentros. Un contexto que se genera fuera, que a a postre supone el “no controlar nuestras emociones cuando algo se nos pone en contra. No es un aspecto de fútbol, el fútbol no desaparece, el futbol está en los pies de los jugadores, lo que tenemos que hacer es controlar nuestras cabezas para lo que torne en contra no nos afecte como lo está haciendo para lograr los tres puntos”.





Retoques de cara al derbi en A Malata

Cano admitió en la rueda de prensa del domingo pasado que iban a ver como se las ingeniaban para “asaltar”, metafóricamente, Ferrol. Aunque de cara al derbi prevé cambios cree que no tiene que haber necesariamente una revolución, pero sí retoques. “Es un derbi, pero no queremos llevarlo a ese aspecto, no queremos que se convierta en que ‘vamos a jugar fuera, hay que volverse locos’. Entrar en esas dinámicas no es beneficioso, como dice el míster, habrá que tocar algo, porque sabemos el potencial que tienen ellos como equipo, quizá tengamos que ajustar algún aspecto para que su potencial se vea disminuido”.

Dar una alegría a la afición

El defensa reconoce que quieren brindarle a los seguidores, que masivamente se desplazan cada quince días, una victoria a domicilio, que ellos también necesitan y desean.



“Nosotros somos los primeros que queremos ganar, porque al final esto también es para nosotros, vivimos de esto y somos los primeros interesados. Se van mereciendo (los aficionados) que les demos alegrías fuera de casa, nunca nos fallan. Tenemos esa espinita de que puedan disfrutar de las victorias fuera, hacen un gran esfuerzo, tenemos que dar ese plus de energía y les tenemos que dar eso que nos están demandando”, aseveró.

Mejor momento del equipo coruñés

En relación a cómo llega al Depor a esta recta definitiva, considera que los blanquiazules lo afrontan con más garantías, con respecto al curso anterior, no solo por la clasificación, si no también por cómo se encuentran. “Probablemente al tramo final lleguemos mejor que el año pasado, a pesar de los resultados fuera de casa, que no son los que esperamos. Tenemos cierta regularidad y te hace llegar a ese tramo final con esa confianza necesaria para ir a jugar cualquier partido sabiendo que tienes los recursos y las capacidades para sacar el choque adelante”, zanjó.

Jornada propicia para despegar

Con varios duelos directos, el Depor, de ganar en A Malata, puede escalar en la tabla. "Son partidos en los que no puedes fallar, tenemos que hacer los deberes. Si tú sumas les puedes meter puntos (a los rivales)", comentó.