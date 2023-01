Lapeña: "No podemos tener una tarde tonta contra Unionistas"

Adrián Lapeña, que lo ha jugado todo con el Deportivo salvó el duelo que se perdió por sanción por la expulsión contra el Real Madrid Castilla, cree que deben centrarse en el partido de este domingo contra Unionistas y no dejarse llevar de forma exagerada por la euforia que supuso el regreso de Lucas Pérez.

Pensar ya en el domingo

Lapeña admite que es importante, al margen del ‘subidón que ha supuesto la llegada del de Monelos, focalizarse cuanto antes en el partido ante el cuadro salmantino, que ya sabe lo que es sacar puntos a los de arriba, y del que avisa que no vendrá de paseo al campo coruñés. El año pasado venció por la mínima, en un duelo en el que se quedó a las puertas del ascenso.



“Tenemos que abstraernos un poco de todo lo que ha pasado el fin de semana con el tema Lucas. Viene un rival que a los equipos de arriba ha sabido competirles bien. Venció al Alcorcón, ganó en Ferrol… tiene las ideas claras y no va a venir a pasar la tarde a Riazor. Concede muy poco y no podemos tener una tarde tonta porque lo pagaríamos caro”, avisó el zaguero durante su comparecencia de prensa telemática.

Piropos a la hinchada blanquiazul

El defensa afirmó que le había sorprendido el recibimiento que había tenido el delantero de Monelos este martes. “Es una locura, el deportivismo no se puede explicar con palabras, es una barbaridad meter a tanta gente en la presentación de un jugador. Nos queda poner compromiso y competitividad al nivel que la afición demuestra de ganas de conseguir ese objetivo”, comentó.

Buena acogida de la plantilla

Lapeña también habló sobre los primeros días de Lucas con sus nuevos compañeros y destacó su personalidad. “El equipo se lo ha tomado igual que la afición. Teníamos muchas ganas de que viniese desde que se dio la posibilidad. Ha caído muy bien en el equipo. Es un tío con una personalidad grande y en los entrenamientos demuestra calidad por encima del resto. Nos va a aportar mucho”, apostilló.

Necesario y provechoso parón

El Deportivo disputó su último partido el pasado 18 de diciembre, imponiéndose a domicilio a la AD Ceuta (1-2). Un duelo que los coruñeses no merecieron ganar, pero que les supuso irse de vacaciones a cuatro puntos del líder, el Córdoba.



“Vinimos muy bien, física y anímicamente lo necesitábamos, hemos ido sabiendo mejorar. Acabamos el año ganando, que era importante acabar ganándolo y las navidades vinieron bien para refrescar las piernas y la mente”, aseveró el defensa durante su rueda de prensa.

Quiere seguir, aunque acaba contrato

Lapeña es uno de los jugadores más utilizados del Deportivo. Indiscutible ya la temporada pasada para Borja Jiménez, siguió siendo titular con el abulense y no ha perdido el puesto con la llegada de Óscar Cano, que ha seguido confiando en él para el centro de la defensa.



El zaguero, que acaba contrato en junio de 2023, no ocultó que le gustaría seguir, aunque matizando que no es algo que dependa de él. “Me quedan seis meses aquí, tengo la cabeza en el Depor, estaría encantado de seguir muchos años pero no depende de mí. Si me pusieran un contrato no tendría problema en extenderlo, la gente me trata genial y no tendría ningún problema en seguir muchos más años aquí”, aseveró.

Ideas de juego similares

Cano lleva ya once jornadas a los mandos del Deportivo y al ser preguntado por la comparativa entre él y Borja Jiménez aseguraba que eran estilos de juego parecidos y que se habían adaptado bien al cambio.



“El estilo de juego es parecido al de Borja, ser dominadores de la pelota, con Óscar acercamos un poco más la gente a la pelota, pero la idea es parecida, quitando cuatro matices que los hemos sabido adaptar al juego. Todos los jugadores están entendiendo lo que quiere Óscar y es muy bueno e importante para sacar adelante los partidos”, zanjó.