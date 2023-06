Lapeña se despide y ensalza a la afición

El central Adrián Lapeña, que acaba contrato el próximo viernes 30 de junio, se despidió, tras dos cursos en el Deportivo, en redes sociales a través de su cuenta de Instagram.

Lo hizo con un vídeo en el que se mostraban imágenes de la afición en los aledaños de Riazor, animando en la grada, el día del cortejo antes del partido con el CD Castellón, con vídeos desde dentro del autocar del Depor o con alguno de sus goles. Cuatro en total marcó el zaguero de Logroño, que lamentó en su despedida no haber podido brindar a la hinchada el ansiado ascenso y declaró que era ella la verdadera ‘dueña’ de la entidad.

“Nunca es fácil despedirse, p

ero mucho menos de un sitio tan especial. Gracias a todos los que habéis hecho posible que me sienta como en casa. Compañeros, entrenadores, staff, médicos, fisios, utillero, directiva, y demás empleados del club. Pero sobre todo a vosotros, deportivistas, los que nunca dejaréis que el club se caiga, los verdaderos dueños de este club. Vosotros sois el motor de este escudo y el principal motivo por el que dejarse la vida cada domingo. Siento no haberos podido ofrecer ese ascenso que tanto ansiábamos, pero estoy seguro que no pararéis hasta conseguirlo. Me despido con la tranquilidad de haberme dejado el alma por este escudo y este histórico club cada día, para devolverlo donde se merece. GRAZAS E FORZA DEPOR SEMPRE!! (junto a dos corazones blanquiazules)”, rezaba el texto.

En un tono similar se movió el adiós de Alberto Quiles, el primero que se despidió del Depor la semana pasada. Lo hizo también en sus redes sociales, con un vídeo de fondo y sus palabras enunciando una sentida despedida.

A la espera de que la dirección deportiva confirme a un nuevo técnico, parece claro que Fernando Soriano está ya trabajando a pleno rendimiento. Muchos jugadores, como el propio Lapeña, acaban contrato o su vinculación este viernes y el club está hablando con cada uno de ellos para transmitirles sus planes de futuro y si cuenta o no para ellos de cara al nuevo proyecto



Es el caso del otro central Pepe Sánchez, que regresará tras su cesión, al Granada. Por otra parte, tienen contrato en vigor los otros dos, tanto el defensa Pablo Martínez, que llegó el último día de mercado, como Jaime Sánchez, ambos vinculados a la entidad hasta el 30 de junio de 2024.