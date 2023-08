Las lágrimas se apoderan de María Pita durante la recepción más emotiva y menos protocolaria del Teresa Herrera

Las lágrimas se apoderaron del Salón de Sesiones del Ayuntamiento de A Coruña durante la recepción de la alcaldesa Inés Rey a los equipos participantes en el Trofeo Teresa Herrera que se disputará esta tarde, así como a los principales protagonistas de esta edición tan emotiva, los brasileños Mauro Silva y Bebeto, y Álex Bergantiños, capitán blanquiazul durante los últimos años y que esta tarde pisará el césped de Riazor por última vez.

Quien más lloró fue Bebeto, incapaz de contener la emoción durante todo el acto. El genial delantero 'canarinho', máximo goleador de la Liga 1992-93 con la camiseta del Deportivo y que formó una pareja de ensueño en el ataque de la selección brasileña junto al barcelonista Romario, fue el máximo ejemplo de la especial recepción vivida en el Concello, que llevó a saltarse el protocolo por parte de los principales protagonistas.

"Está Bebeto emocionado desde esta mañana, pero es increíble el cariño que hemos recibido siempre", leía Mauro, mientras su compatriota y compañero tanto en el Depor como en aquel Mundial de USA'94 en el que conquistaron la gloria con la 'Canarinha', no paraba de llorar.

"Es un placer estar aquí en A Coruña, en el Ayuntamiento, recibir tanto cariño. Agradecer al presidente del deportivo, Álvaro, al Bragantino... Álex, también deseo que estés muy feliz hoy que recibes este homenaje. Tenemos grandes recuerdos de esta ciudad, de lo felices que hemos sido siempre aquí y, sobre todo, del trato que hemos recibido siempre de la gente" , subrayaba el mediocampista en nombre de los dos brasileños, los únicos jugadores que se han proclamado campeones del mundo siendo futbolitas del Deportivo.

Mauro Silva agradeció a Inés Rey, elogió su gestión y, al referirse a ella, afirmó que "tenéis una ciudad de heroínas". "Lo estás haciendo muy bien", se dirigió a la regidora de la ciudad.

"Se conoce A Coruña por toda europa, por todo el mundo y mucho tiene que ver con el fútbol, que el fútbol es deporte, es seguridad, es sacar a los niños de la calle", continuó quien es una de las leyendas más queridas de la historia blanquiazul.

"Pensamos en volver, en venir, pero estoy convencido de que la próxima vez que vengamos a A Coruña, el club no estará en Segunda B. merece ascender a Segunda División y luego a Primera, que es donde merece estar. Esta ciudad y esta Afición merece un equipo en Primera. Estoy convencido de que pronto estaremos otra vez en Primera División. Gracias a todos por el cariño que siempre nos habéis brindado. Nos sentimos muy felices y muy bien tratados", sentenció.

Mientras Mauro hablaba, Bebeto asentía, hacía gestos con la cabeza, se emocionaba, pero era incapaz de contener las lágrimas.

Tampoco pudo reprimir el llano Álex Bergantiños, que, una vez que la alcaldesa había invitado instantes antes a "saltarse el protocolo" por tratarse de una edición tan especial, pidio salir al atri a decir unas palabras.

"Me salto el protocolo para decir Gracias a todos. Mauro era el capitán del Depor la primera vez que fui convocado con el primer equipo. Gracias a ellos y por esos valores de humildad y sacrificio que me transmitieron cuando llegué y que he intentado transmitir a los que vinieron después", espetaba, mientras las lágrimas recorrían su cara, y las de Inés Rey, que tampoco era capaz de contener la emoción ante las palabras del capitán.

Ya unos minutos antes, en la calle, antes de que comenzara la recepción, Álex charlaba con nosotros y reconocía sentirse "nervioso" y "emocionado". "Llevo recibiendo mensajes de mi familia, de amigos por el partido de esta tarde... me va a ser difícil contener la emoción", confesaba. Y al final, no pudo aguantar.

"Hoy es un día especial, aquí el protocolo es bastante estricto, pero nos lo vamos a saltar porque creo que Mauro y Bebeto merecen eso y más porque son de las personas más queridas por los coruñeses. Creo que Mauro está considerado el mejor jugador de la historia del Deportivo. Y tenemos a Bebeto, uno de los máximos goleadores del Deportivo, un delantero único e inolvidable con unas cualidaes que enamoraron a los aficionados de esta ciudad y de todo el país", resaltaba la alcaldesa, que también ensalzaba la figura de Bergantiños.

"También será especial porque nuestro capi, Álex, vestirá por última vez la camiseta del Depor. Álex, que igual que Luis Suárez, cumplió el sueño de muchos coruñeses de vestir la camiseta del Depor. La vistió en 336 ocasiones", comentaba la alcaldesa, mientras el futbolista de La Sagrada se emocionaba.

"Gracias, Álex, por dar siempre la cara por el Depor y el deportivismo. Esos valores que representa Álex, que representaba Arsenio, son los que seguro que va a seguir representando en el Consejo. Hoy recordaremos a todos los que están, a los que nos dejaron, pero sobre todo los que hacen grande al Depor y a la ciudad de A Coruña", continuó la primera edil del Concello, que tuvo palabras para Luis Suárez, Arsenio Iglesias y Amancio Amaro.

También llegó el discurso del presidente del Deportivo, Álvaro García Diéguez. Hubo mucha complicidad entre Inés Rey y el mandatario blanquiazul. De la tirantez con el anterior dirigiente, Antonio Couceiro, en los últimos meses del Consejo anterior, a los mensajes de intentar ir de la mano Ayuntamiento y club desde que García Diéguez fue nombrado presidente el 17 de julio.

"Gracias, Inés, de corazón por tu recibimiento y el trato desde mi nombramienbo como presidente", le decía.

"Mauro, Bebeto, qué bonito es veros aquí con nosotros. Hoy es un día emocionante, tengo el corazón lleno de alegría por este Teresa Herrera porque es sin duda uno de los más especiales y emotivos de los últimos años", arrancaba el dirigente blanquiazul.

"Para el Deportivo significa muchísimo que hoy estéis aquí con nosotros", comentaba a los dos astros brasileños y les agradecía que esta mañana llevaran "unas flores al busto" de Arsenio Iglesias.

"Mención especial a Álex Bergantiños, que se esconde detrás. Esta tarde Álex, como hizo hace unos años Mauro Silva, jugará su último partido como capitán, pero seguirá llevando el brazalete en el club. Álex, eres un referente y deseo que esta tarde sea inolvidable también", subrayó García Diéguez.

"Hoy el fútbol es protagonista, pero es mucho más que fútbol. Gracias a todas las personas que hacéis posible que esto suceda", sentenciaba el máximo mandatario del Deportivo.

Emoción y lágrimas que se apoderaron del Ayuntamiento y que seguro que esta tarde también tomarán Riazor.