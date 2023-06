Juan Copa: “El día más jodido del año fue en el Palacio contra el Oliveirense”

Juan Copa (A Coruña, 1970) dice que no tiene mucho que contar, reconoce que no tiene muchas ganas de hablar, pero la conversación se alarga más de una hora. Una semana después de caer en las finales de la OK Liga, el entrenador del Liceo analiza una temporada que se dibujó como el inicio de una lenta reconstrucción, pero que acabó como casi siempre, con el equipo coruñés peleando por todo. Sólo el Barça le privó de añadir un nuevo título a su palmarés.

¿Ya te has sentado a repasar el vídeo?

Dos días después del tercer partido ya quedé con Gudy (Marc Godayol, preparador físico) y empezamos a ver cosas. No me hacía mucha falta porque tenía muy presentes los tres. Fueron partidos muy parecidos.

¿Qué os faltó para alargar la serie más allá de tres partidos?

Creo que nos faltó algo para poder ganar algún partido. El acierto, por ejemplo. Contra el Barça no puedes dominar los 50 minutos, pero hay momentos en los que estuvimos bien y generamos ocasiones. Si en esos momentos no marcas la diferencia y no lo reflejas en el marcador, ellos van a volver y a aparecer porque tienen mucha rotación y calidad individual.



Me acuerdo del primer partido, con 1-1, falta directa y ‘power play’. Hay pocas oportunidades en una pista como el Palau para intentar ponerse por delante, que era nuestro objetivo para juntarnos, explorar más la transición y forzar que ellos se equivocaran más.



Creo que en la primera parte merecíamos más, eso nos condicionó y luego tuvimos un inicio de la segunda que nos mató. En el momento que el Barça se pone por delante y juega con una ventaja de dos se nos hizo más difícil porque es un equipo que tiene una calidad de pase espectacular.

Contra el Barça no puedes cometer errores groseros de los que cuestan goles

Dos días después se repitió la misma historia en el Palau.

En el segundo partido intentamos cambiar cosas, jugar más largo porque 48 horas después del primero no tienes el mismo físico, ajustamos y mejoramos ciertos aspectos, pero una vez más, en esos momentos que teníamos el partido, no sé si por falta de acierto o porque los porteros también cuentan y Sergi (Fernández) estuvo muy bien, se nos escapó.

¿Dolió un poco más el tercero al ser en casa?

Vino mucha gente al Palacio, daba gusto verlo y nos dio un subidón a todos. Por eso nos dio más pena no darle a la afición un cuarto partido. Creo que el equipo lo mereció: hicimos cosas muy bien con respecto a lo que nos había pasado en el Palau y nos pusimos por delante, que era algo que estábamos buscando, pero nos empataron enseguida en una jugada que regalamos.



Esa es otra cosa que no puedes hacer contra el Barça, lo que yo llamo errores groseros, errores que cuestan goles. Y por ahí es donde nos faltó algo más. Los partidos que ganamos históricamente fueron con resultados muy ajustados y aprovechando la bola parada. En el tercero conseguimos hacerle tres goles sin bola parada, que son buenos números, pero esos pequeños detalles que siempre decimos los entrenadores son los que al final marcan el resultado. Los detalles y algo más: contra un equipo como el Barcelona, una cosa es competir y otra cosa es ganar.

Vosotros lo sabéis bien.

Lo sabemos bien porque estuvimos años compitiendo hasta que aparecieron las victorias. Hay que hacer muchas cosas bien, un partido casi perfecto. En ese sentido, el momento del tercero fue la (falta) directa que tuvimos para hacer el 4-2. Hubiéramos cogido una ventaja de dos y el oxígeno suficiente, aunque no supiéramos qué podía pasar después contra un Barça muy fuerte y acertado, con una columna vertebral espectacular.

Sergi Fernández, Pau Bargalló, João Rodrigues...

Sergi es un portero que cuando tiene el día es muy difícil de batir. Y lo tiene casi siempre. Pau Bargalló está a un nivel increíble. El último día metió tres goles y dio tres asistencias... Fue el jugador que desniveló los tres partidos de la serie y la sociedad que forma con João Rodrigues, que lo caza todo, es terrible. Con la columna vertebral del Barça a ese nivel es muy difícil ganarles.

Juan Copa, en los exteriores del Palacio de la Ópera | Pedro Puig

Y aún así estuvisteis ahí.

Entiendo que hemos hecho muy buenos partidos y que llevamos a los jugadores al límite que podían llegar. Eso habla bien de todos, pero no nos llegó porque enfrente teníamos un equipazo. Todos en el mundillo del hockey esperábamos esta reacción del Barça. El año pasado no jugó ni la final de la OK Liga y sabíamos que iba a venir por todas. Se reforzó bien, demasiado bien porque se llevaron a dos jugadores nuestros (Carles y Marc Grau), algo que nos hizo mucho daño, pero... ¿Qué vas a decir de un equipo que no ha perdido un partido? Sólo nos quedó felicitarles al final del partido y también felicitarnos a nosotros mismos.

¿Es para estar orgullosos?

Los jugadores estaban jodidos, algunos llorando. Es lógico porque somos un equipo ganador, pero les dije que el año que hemos hecho es para estar orgullosos. Nos hemos ganado muchas cosas en la pista. No me puedo quedar solo con la final de la OK Liga, me quedo con el cómputo global de la temporada.



¿Qué nota le pones a la temporada?

No soy muy de exámenes, pero ahora que estamos en la época diría un notable alto porque el sobresaliente lo dejo para cuando ganemos títulos. Eso sí, a los jugadores sí que les doy un sobresaliente, ese medio punto más, por la actitud, el compromiso y el trabajo, que fue espectacular durante todo el año, y porque no se rindieron nunca.



Viniendo de un cambio tan brusco (el Liceo perdió a siete de los diez jugadores que ganaron la OK Liga 2021/22), nadie nos hubiera dicho nada si no hubiéramos llegado a ninguna final porque había otras alternativas: el Noia y el Reus, que mantuvieron el bloque, o el Calafell, que hizo una temporada tremenda.



No dejamos de trabajar y crecer para generarnos esas oportunidades de llegar donde se juegan los títulos. Sabíamos que siendo segundos antes de la Copa y del playoff de la OK Liga íbamos a tener esa posibilidad. Jugamos dos de tres finales en España: éramos conscientes de que la Supercopa llegaba muy pronto para nosotros, pero estuvimos ahí en la Copa del Rey y en la Liga.

A los jugadores les doy un sobresaliente por el compromiso y el trabajo

Os faltó llegar más lejos en la Liga de Campeones.

El día más jodido del año fue en el Palacio contra el Oliveirense. Me costó asimilar la derrota porque trabajamos muy duro para tener esa oportunidad. No solemos fallar, pero ese día no estuvimos bien. Meternos en la ‘Final-Eight’ de la Champions era uno de nuestros objetivos. No lo cumplimos y nos dolió mucho.

¿Es para ti el peor partido de la campaña?

Peor fue en Oliveira. Empezamos mal en Europa con un 5-1. Un día muy malo. Cada vez que lo pienso lo hubiera cambiado todo. Cuando salimos de allí, nos metimos en el bus y fue un viaje de mierda. Yo pensaba que no íbamos a estar al nivel porque el Oliveirense es un equipazo. Podíamos perder, pero no competimos. Es la peor sensación siendo del Liceo. Es imperdonable.

Una derrota para aprender

Llevo seis temporadas consecutivas aquí y siempre le hemos sacado el lado positivo a las derrotas. Cuando ganas piensas que lo has hecho todo bien y no es correcto. Pero una derrota de ese nivel te pone en tu sitio. Nos hizo pensar y analizar qué había pasado. Creo que nos vino bien y, a partir de ahí, hicimos una gran liguilla de Champions.



A base de currar, con los dos empates contra el Benfica, la victoria en Calafell y el empate a falta de unos segundos en casa contra el Calafell, generamos esa oportunidad para el último día. Y ahí volvimos a fallar: el Oliveirense nos llevó a su terreno y no fuimos el Liceo agresivo y de transiciones que somos normalmente en casa.

Si los del Oliveirense fueron los peores partidos, ¿cuáles fueron los mejores?

La gente se va a quedar con los dos del Benfica porque es un equipazo, el campeón de la liga más dura ahora mismo, y porque no teníamos a Pol (Manrubia, cedido por el equipo portugués). Fueron dos partidos muy buenos, pero yo me quedaría con los dos en Calafell: el de la Champions, que teníamos que ganar sí o sí para seguir con vida, y el de la OK Liga, cuando fuimos a defender allí la segunda plaza. Fueron días muy importantes para nosotros. Y también me quedo con la final de la Copa del Rey: aún perdiéndola tuvimos mucha personalidad y creo que merecimos algo más.

La tangana del último Liceo-Barça: "La imagen es muy mala, había muchos niños en la grada" El Liceo-Barça, tercer y último partido de las finales de la OK Liga, que puso el cierre a la temporada en el Palacio de los Deportes de Riazor, acabó con una innecesaria y lamentable tangana. Una bola alta con mala leche en el Palau y los insultos por lo bajini fueron el caldo de cultivo para una montonera que se resolvió con un puñetazo y tres tarjetas rojas (dos azulgrana y una liceísta). Faltaban cuatro segundos para que sonase la bocina y el equipo visitante ya tenía el título en el bolsillo (3-6). La tangana en la pista y los banquillos ensució la imagen del mejor partido de hockey patines en España.

Sí, la imagen es muy mala, sobre todo porque es el Clásico nacional, uno de los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, hay mucha gente detrás de la televisión y había muchos niños en la grada. Ya pedimos perdón en su momento y lo hemos hablado entre los dos. ¿Tuviste palabras para algún jugador o miembro del cuerpo técnico del Barça después de lo que pasó?

Tuve una conversación al final del partido con su capitán, (Sergi) Panadero, que es una leyenda de este deporte. Y tuvimos una buena charla. Le reconocí que nos equivocamos, él también y ahí se quedó todo.

¿Se pueden justificar la agresividad y las actitudes de algunos jugadores?

Creo que hay que entender un poco a los jugadores. Y a todos en general. Son momentos en los que tenemos las pulsaciones muy altas, era ya el tercer partido, habían pasado cositas en los otros partidos y, con la mínima chispa, un chut más alto de lo normal, una palabra más fuerte que la otra... Al final saltamos todos. Es muy complicado mantener la calma en algunos momentos, pero ni el Liceo ni el Barça podemos caer en este tipo de actitudes. Vamos a intentar que no se vuelva a repetir, por el bien de nuestro deporte.

(Continuará...)